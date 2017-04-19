Asker ve Polis "Yalanlar"La Karşı Karşıya Getirilmeye Çalışılmış

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016 gecesi Ankara Emniyet Müdürlüğü önüne giden askerleri, polisle karşı karşıya getirmek için "IŞİD, polis kıyafeti giymiş", "Emniyet güçleri rehin, onları kurtaracağız", "Emniyet Mu¨du¨rlu¨ğu¨nu¨ teröristler işgal etti, onları temizleyeceğiz" gibi yalanlar ortaya attığı tespit edildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 4. Kolordu Komutanlığı ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 216'sı tutuklu 268 kişi hakkında hazırladığı iddianamede, 15 Temmuz 2016'da Ankara Emniyet Mu¨du¨rlu¨ğu¨ yerleşkesi, Akköpru¨ ve çevresinde bulunan şüphelilerin ifadeleri dikkati çekiyor.



Zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) şoförü olan şüpheli Ferdi Özcan, ifadesinde, olay günü Tabur Komutanı Yarbay Ejder Yıldırım'ın emri doğrultusunda mühimmat alarak, nizamiyeden çıktıklarını belirtti.



Nereye gittiklerini sorduğu Başçavuş İdris Başkaya'nın kendisine "Tatbikat var." dediğini aktaran Özcan, diğer araçlarla Ankara Emniyet Müdürlüğünün bulunduğu Akköprü civarına geldiklerini ifade etti.



Bu sırada eski Üsteğmen Ümit Acar'ın kendilerine "IŞİD polis kıyafeti giymiş, ateş edin" emri verdiğine dikkati çeken Özcan, bunun u¨zerine aracın kule bölümünde bulunan Savaş Kurnaz'ın uçaksavarla TOMA'lara ateş ettiğini kaydetti.



Acar'ın emriyle TOMA'ları iterek yolu açtığını, Emniyetin önu¨ne geldiğinde, arkasında bulunan araçlardan halkın u¨zerine ateş açıldığını gördüğünü anlatan Özcan, "Köprünün üzerine çıktık ve Acar'ın emriyle yolu kestik. Bu esnada Acar'ın 'HK-33' silahıyla havaya, helikopterin ateş ettiği yere ve emniyete doğru ateş ettiğini gördüm. Sonrasında köpru¨ girişine bomba atıldı. Bunun u¨zerine İdris başçavuş, 'İşler farklı yere gidiyor' kışlamıza geri dönu¨ş yapalım dedi ve kışlaya döndu¨k." ifadelerini kullandı.



"TEM binasına girdik"



Sanık Yusuf Altundağ da eski Yarbay Yıldırım'ın içtima alanında konuşma yaparak "Emniyet gu¨çleri rehin alınmış, onları kurtarmaya gideceğiz." dediğini, bunun üzerine mühimmatları alarak zırhlı araçla Akköprü civarına geldiklerini vurguladı.



Şüpheli Savaş Kurnaz ise 15 Temmuz günü Akköprü istikametine giderken neler olduğunu sorduğu Üsteğmen Ali Görmez'in "Ankara İl Emniyet Mu¨du¨rlu¨ğu¨nu¨ teröristler işgal etti, yardıma gidiyoruz." dediğini aktardı.



Harun Batur da 15 Temmuz akşamı yat içtimasından sonra yeniden içtima alındığını, herkesin "tam teçhizatlı ve silahlı olarak garajda toplanması"nın istendiğini kaydetti. Ru¨tbelilere, ne olduğunu sorduklarında, "Genelkurmay'a teröristlerce saldırıldığını, polisin yetersiz kaldığını, onlara yardıma gidileceğini" söylediklerini ifade eden Batur, sonrasında Yarbay Yıldırım'ın emri doğrultusunda Akköprü civarına geldiklerini bildirdi.



Yıldırım ile araçtan inerek, Terörle Mu¨cadele Şube Mu¨du¨rlu¨ğu¨ (TEM) binasına girdiklerine dikkati çeken Batur, buraya, polis ve halkın gelmesi üzerine teslim olduklarını kaydetti.



"Ateş etmeyene ben sıkacağım"



Şüpheli eski Uzman Çavuş Caner Kaynar ise olay günü "Tatbikat var" diye çağırıldıklarını, Akköprü civarına gittiklerinde Yıldırım'ın, Uzman Çavuş Abdullah Çelen'e "TOMA'lara uçaksavarlarla ateş edin." emrini verdiğine işaret etti. Bu sırada, dışarıdan yoğun silah sesleri geldiğini belirten Kaynar, şu ifadeleri kullandı:



"Ejder Yıldırım'ın araç komutanlarını yanına çağırdığını, onlarla konuştuğunu gördüm. Sonrasında Uzman Çavuş Abdullah Çelen araca gelerek, 'Genelkurmay Başkanının rehin alındığını, Ankara İl Emniyet Mu¨du¨rlu¨ğu¨nu¨ teröristlerin ele geçirdiğini, görevlerinin Ankara İl Emniyet Mu¨du¨rlu¨ğu¨ndeki teröristleri temizlemek ve emniyet mu¨du¨rlu¨ğu¨nu¨n kontrolu¨nu¨ sağlamak' olduğunu söyledi. Zırhlı araçlardan bu¨tu¨n personel indi. Emniyet binasına Ejder Yıldırım ve Ali Görmez'in ateş ettiklerini gördu¨m. Yıldırım, ateş ederken, bizim de ateş etmemiz yönu¨nde emir verdi. Emre uymadım, refüje geçerek kendimi korudum. Yıldırım ve Görmez, Emniyet Mu¨du¨rlu¨ğu¨ binasına ateş etmeye devam ediyorlardı, emniyet binasından da karşılık veriliyordu. Bu sırada Görmez, bu¨tu¨n personele 'ateş edin, ateş etmeyene ben sıkacağım.' dedi."



Sanık eski Uzman Çavuş Kürşat Aydoğdu da zırhlı araçlarla geldikleri Akköprü'de Yıldırım'ın konvoyu durdurarak "Ankara İl Emniyet Mu¨du¨rlu¨ğu¨ ve Genelkurmay Başkanlığını FETÖ'cüler ele geçirmiş, biz de mu¨dahale edeceğiz." dediğini kaydetti.