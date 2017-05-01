Asker Uğurlama Töreninde Tartışıp Mağazayı Kurşunladılar

Sivas'ta asker uğurlama töreninde tartıştıkları kişilerin giyim mağazasını kurşunlayan şahıslar polis ekiplerince yakalandı.



Edinilen bilgiye göre olay, dün gece saatlerinde Eski Belediye Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre S.S. (26) ve İ.T.C. (27) asker uğurlama töreninde bilinmeyen bir sebepten dolayı E.K. ve İ.K. ile tartıştı. Tartışmanın ardından şahıslar olay yerinden ayrıldı. Daha sonra S.S. ile İ.T.C., E.K. ve İ.K.'nın Eski Belediye Sokak'taki giyim mağazasına ticari taksi ile giderek kapalı olan mağazaya av tüfeğiyle bir kaç ateş etti. Mağazanın camına saçmalar isabet ederken olay polis ekiplerine haber verildi. Bunun üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri kurşunlama olayın karıştığı iddia edilen S.S. ve İ.T.C.'yi yakalayarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİVAS