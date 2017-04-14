Asker oğluna 'kafana sık' diyen baba tanık olarak dinlendi

Baba Hüseyin Kıyak:

"Oğluma öfkeli olduğum için bunları söyledim"



BOLU - Bolu'da, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 3'ü tutuklu 10 askerin yargılanmalarına bugün devam edildi. Darbe girişimi gecesi, Nuri Kıyak'ın 'dışarı çıkmayın' mesajına, 'birazcık onurun varsa kafana sıkarsın' şeklinde cevap veren babası Hüseyin Kıyak mahkemede tanık olarak dinlendi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan ve haklarında hazırlanan 68 sayfalık iddianamenin ardından yargılanmalarına devam edilen tutuklu eski Bolu 2. Komando Tugay Komutanı ve sözde Bolu ve Düzce Sıkıyönetim Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer, Yarbay Veli Ceylan, Yüzbaşı Nuri Kıyak ve tutuksuz 7 askerin bugün tekrar hakim karşısına çıktılar.

Daha önceki duruşmalarda tutuklu Yüzbaşı Nuri Kıyak'ın ifade verdiği sırada mahkeme başkanının Kıyak ile babası arasında geçen whatsapp konuşması sorulmuştu. 15 Temmuz gecesi babasına 'sakın dışarı çıkmayın' şeklinde mesaj çeken Nuri Kıyak'a babası Hüseyin Kıyak, "Sen hangi yüzle bana mesaj çekiyorsun. Birazcık onurun, haysiyetin varsa kafana sıkarsın. Ölüm haberini aldığım gün benim bayramım olacak. Senin kaderin benim ellerimde" diye cevap verdiği ortaya çıkınca mahkeme heyeti Hüseyin Kıyak'ın tanık olarak dinlenilmesine karar verdi.

Bugün görülen duruşmada tanık olarak dinlenen Hüseyin Kıyak, FETÖ ile hiçbir alakalarının olmadığı belirterek, "Oğlumla yaklaşık 7 yıldır görüşmüyoruz. Bu süre zarfında evlendi ve bana da bir kart gönderdi. Kartın üstünde ismim bile yazmıyordu. Torunum olmuş ve benim haberim olmadı. Tüm bu olanlardan dolayı kendisine büyük öfke ve kin duyuyordum. Hala da tam olarak affetmiş değilim. 7 yıldır beni aramayan oğlumun o gece bana mesaj çekmesine sinirlendiğim için bunları söyledim. Söylediklerimin 15 Temmuz darbe girişimi sonrasına denk gelmesi sadece bir tesadüftür" dedi.