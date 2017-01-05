Asker Eşlerine 31 İldeki KPSS Operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010 KPSS sorularının çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bir öğretmen gözaltına alındı.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, soruşturma kapsamında, Marmaris Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Kaçaklık Büro Amirliği ekipleri, öğretmen Ü.E.'yi (35) gözaltına aldı.



Marmaris Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesinde öğretmenlik yaptığı belirlenen Ü.E'nin eşinin binbaşı olduğu ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmaktan meslekten ihraç edilerek tutuklandığı bildirildi.



Operasyon kapsamında gözaltına alınan Ü.E'nin, Marmaris'teki işlemlerinin ardından, Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010 KPSS sorularının çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 15 Temmuz darbe girişiminde aktif rol oynadığı tespit edilen 105 askerin eşine yönelik 31 ilde operasyon başlatılmıştı.