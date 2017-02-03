Asker Eğlencesinde Silahlar Çekildi: 1 Yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde asker eğlencesi sırasında çıkan kavgada bir kişi silahla ayağından vurularak yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, olay, Gebze Yavuz Selim mahallesi Ankara caddesi numara 87 önünde meydana geldi. İddiaya göre, asker eğlencesi sırasında kavga çıktı. Çıkan kavgada kimliği belirlenemeyen bir kişi pompalı silahla Arif M.(44) isimli şahsı ayağından yaraladı. Olay sonrasında vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine hemen olay yerine giden polis ekipleri çevre güvenliği alırken, sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



Kavgada ayak bileğinden yaralanan Arif M., hastanede yapılan tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere Beylikbağı Polis Merkezine götürüldü. Polis olayla soruşturma başlatırken, Arif M.'yi silahla yaralayan şahsın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. - KOCAELİ