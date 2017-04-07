Asker Eğlencesinde Maganda Kurşunuyla Vuruldu

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bir genç katıldığı asker eğlencesinde havaya ateş açan magandaların tabancasından çıkan mermiyle kolundan vuruldu.



Edinilen bilgilere göre, olay Çay ilçesine bağlı İnli köyünde meydana geldi. Köy meydanında yakın zamanda askere gidecek gençler için asker eğlencesi düzenlendi. İddialara göre, eğlencede sahneye çıkan magandalar havaya ateş etmeye başladı. Bu sırada Fatih Y. (23) isimli genç kolundan vuruldu. Talihsiz genç çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Genci vuran kişinin yakalanması için jandarma tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR