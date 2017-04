Asker Arkadaşları 30 Yıl Sonra İçtimada Buluştu

Vatani görevlerini Kayseri Hava İndirme Tugayı'nda paraşütçü komando olarak yapan 42 asker arkadaşı 30 yıl sonra Antalya'da buluşarak, sabah içtiması ve mıntıka temizliği yaptı. Eski hava komandolarının 15 Temmuz 2017 darbe girişimine de aktif olarak direndiği ortaya çıktı.



Vatani görevlerini Kayseri Hava İndirme Tugayı'nda paraşütçü komando olarak yapan 42 asker arkadaşı 30 yıl sonra bir araya gelerek hasret giderdi. Kaldıkları 5 yıldızlı otelde sabah içtiması ve mıntıka temizliği de yapan eski komandoların 15 Temmuz 2017 darbe girişimine de aktif olarak direndiği ortaya çıktı. Sosyal medya üzerinden birbirlerini bularak buluşma etkinliğini organize ettiklerini belirten eski komandolar, kaldıkları otelde sabah toplanarak içtima yaptılar, tekmil verdiler ve ardından temsili olarak mıntıka temizliği yaptılar. Etkinlik sırasında kurallara uymayan arkadaşlarını da şınav çektirerek cezalandırdılar.



Eski komandolar daha sonra otelin konferans salonunda toplanarak şehitler anısına saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı hep birlikte okudu. Etkinlik, sunuş konuşması ve hazırlanan videonun izlenmesiyle devam etti.



Sosyal medyada birbirlerini buldular



Eski komandoların buluşmasını organize eden ekip adına konuşan ve halen Eğitimci Başpolis olan Hasan Erol, buluşmanın nasıl gerçekleştiğini anlattı. Erol, "1985-1988 Kayseri Hava İndirme Tugayı Destek Kıtaları Ulaştırma Takım Komutanlığı'nda Paraşütçü Komando olarak askerliğini yapmış. Türkiye'mizin 81 vilayetindeki asker arkadaşlarımızla sosyal medyada buluştuk bir araya geldik ve böyle bir etkinlik düzenlemeye karar verdik. Edirne'den, Kars'tan, Ağrı'dan, Ankara'dan bütün arkadaşlarımızı sosyal medyada bularak ülkemizin bu hassas, kritik döneminde birlik adına dostluk adına arkadaşlık adına Antalya'da böyle bir etkinliği düzenlemeye karar verdik" dedi.



"Polatlı Topçu okulunun Ankara'ya ulaşmasını önledik"



15 Temmuz darbe girişimi gecesinde darbeye karşı sokağa çıktıklarını söyleyen eski komandolardan Murat Yılmaz, Polatlı Topçu Okulu'ndaki araçların dışarı çıkmaması için lastiklerini indirdiklerini ve Ankara'ya gitmesini engellediklerini anlattı.



Yılmaz, "Polatlı Topçu Okulu'ndaki araçların dışarı çıktığını gördük ve o araçların lastiklerin havasını indirdik o araçların Ankara'ya gitmesini engelledik. Dolayısıyla araçlar gidemediler. Bu vatan, bu bayrak, bu millet bizim o geceki sela sesleri benim hala kulağımda çınlıyor. O duygular anlatılmaz yaşanır. O an ölmek gibi düşünceler hiç yok aklımızda. Ne olursa olsun, sonuçta vatanımız var. Milletimiz var, insanlarımız çoluğumuz çocuğumuz var. Bu şevkle öyle bir heyecana kapıldık o akşam."



"Her türlü darbeye karşı duracağız"



Hasan Erol da o gece yaşananların, asker arkadaşlarıyla buluşma fikrinin oluşmasında büyük rolü olduğunu belirterek"Gerek 15 Temmuz hain alçak darbe girişimi, gerekse Kayseri Hava İndirme Tuğayı'nda askerliğini yapan o kahraman askerlerimize terör örgütü tarafından yapılan bombalı saldırı, bizim yıllar sonra buluşarak bir araya gelmemizde en büyük etken olmuştur. Bizler ilk gün askerlik yapmış gibi arkadaşlarımızla beraber yine aynı heyecanı yaşıyoruz. Gerek ülkemizdeki terör olayları, gerekse ülkemizin milli idaresine yönelik yapılacak her türlü darbe girişimine her yaşta ve her yerde karşı duracağımızı buradan bu vesile ile ilan etmiş oluyoruz. Bu yaşta hazırız vatanımızı bayrağımızı, ülkemizi savunmak adına her zaman asker olduğumuzu ve her zaman ülkemizin devletimizin vereceği göreve hazır olduğumuzu ilan etmek istiyoruz" diye konuştu. - ANTALYA