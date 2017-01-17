Asker Adaylarına Celp Uyarısı

Sivas Askerlik Şubesi Başkanlığı, asker adaylarına celp uyarısında bulundu.



Askerlik Şubesi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, askerliklerine karar aldıran er statüsündeki yükümlülerin,e 97/1 tertip olarak 30 Ocak-1 Şubat'ta birinci grup ve 15-17 Mart'ta ikinci gurup olarak silah altına alınacakları ifade edildi.



Sevke tabi yükümlülerin sevk evraklarını e-devlet üzerinden alabileceklerinin aktarıldığı açıklamada, kimlik belgeleriyle istedikleri PTT şubesinden yol ve iaşe bedelini alabilecekleri ve askerlik şubesine uğramadan birliklerine katılabilecekleri kaydedildi.



Sevk evraklarının birinci grup için verilmeye başlandığı, ikinci grubun ise 1 Mart'tan itibaren sevk evraklarını alabileceği dile getirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Sevk evraklarını almak üzere başvuracak yükümlülerin nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Askere alınacaklardan birinci grupta sevke tabi yükümlüler evraklarını en geç 1 Şubat 2017, ikinci grupta sevke tabi yükümlüler ise 17 Mart 2017 tarihine kadar almaları gerekmektedir. Sevk evraklarını almayanlar ile aldığı halde birliklerine katılmayanlar bakaya suçunu işlemiş olacaklardır. Yükümlülerin zamanında sevk evraklarını almaları ve birliklerine katılmaları menfaatleri icabıdır."