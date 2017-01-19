Başkan Kerimoğlu: Eğitim Kalitesini Artırmak Önceliğimiz

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydı'ın da katıldığı toplantıda; okul aile birliği yöneticileri ve okul müdürlerine hitaben yaptığı konuşmada duygularını şöyle ifade etti:"Bakırköy Belediyesi olarak fen işleri, temizlik, park ve bahçeler, sosyal yardımlar, kültür-sanat ve spor gibi asli görevlerimiz var. Ama bizim belediye olarak ilk önceliğimiz yarınlarımızı emanet edeceğimiz çocuklarımızın eğitim kalitesini artırmaya yönelik hizmetlerdir. Belediyemizin kısıtlı olanaklarına rağmen okullarımızdaki eğitim kalitesini artırmaya yönelik katkı sunmaya devam ettik. Bakırköy'deki okullarımızın boya-badana, çatı onarımı, tuvalet, sıra, dolap, masa ihtiyaçlarını ,konferans salonu yapılması, peyzaj düzenlemesi, spor alanlarının düzenlemesi ve temizliğini artırarak sürdüreceğimizin sözünü veriyoruz. Çocuklarımızın belediyemizin kültür-sanat ve spor olanaklarından da etkin ve verimli faydalanabilmesi için de tüm çabamızı göstereceğiz. Bakırköy'deki etüt merkezlerinin, sokak kütüphanelerinin sayısını artıracağız. Ayrıca 7 Bölge 7.000 Çocuk kampanyası, sevgi yumağı kampanyası ile de Anadolu'nun pek çok köşesindeki çocuklarımıza da el uzatmaya devam edeceğiz. Şehit ailelerimizin çocuklarına maddi ve manevi desteklerimizi sürdüreceğiz."

İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın da yaptığı konuşmada okullara yapılan destekten dolayı Bakırköy Belediyesi'ne teşekkür etti.

