Aşkale'de U-12 Ligi Heyecanı

Erzurum'da başlayan U-12 Ligi'nde, 2004-2005-2006 doğumlu Aşkaleli çocuklardan oluşan Aşkale Belediyespor'un futbol takımı üst üste 2 galibiyet aldı.



Ligde şampiyonluk yolundan hızlı adımlarla ilerleyen Aşkale Belediyespor ilçede heyecan yaratırken, Futbol Okulu'na büyük katkılar sağlayan Aşkale Belediye Başkan Vekili Şenol Polat, gazetecilere Aşkale Belediyespor olarak 1 yıldır sağlam bir altyapı oluşturmak için mücadele ettiklerini belirtti.



Bu konuda iyi bir yol kat ettiklerini dile getiren Polat, "İnşallah gelecekte Aşkale'mizde altyapısı sağlam iyi bir futbol takımımız olacaktır. Amacımız eğitim ve öğretimi aksatmadan hatta öğrencilerimizin okuldaki durumlarını bizzat takip ederek, futbol altyapısını geliştirmek, genç ve yetenekli çocuklarımızın spora kazandırılmasını sağlamaktır. Spor aynı zamanda karakteri güçlü, ahlaklı insanlar yetiştirmektir." dedi.



İlk iki maçını galibiyetle bitiren Aşkale Belediyespor'un Kulüp Başkanı Samih Yapıcı, "Kulüp tarihimizde ilk defa bu kadar kapsamlı ve geniş imkanların sunulduğu, bir proje takımı olarak da gördüğümüz ve yaklaşık bir yıldır emek verdiğimiz Aşkale Belediyespor Futbol Okulu'na ve spora olan büyük desteklerinden dolayı ve hiçbir müsabakada, antrenmanlarda bizleri yalnız bırakmayan Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Şenol Polat'a şahsım ve ekibim adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.