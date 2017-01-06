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Aşkale'de Hafif Şiddetli Deprem

Aşkale'de Hafif Şiddetli Deprem

Erzurum’un Aşkale ilçesinde 3.1 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi.

Aşkale'de Hafif Şiddetli Deprem

Erzurum'un Aşkale ilçesinde 3.1 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesinden alınan verilere göre; bugün sabah 07.25 sularında merkez üssü Aşkale ilçesi Çatalbayır Mahallesinde 5.0 km derinliğinde 3,1 büyüklüğünde hafif şiddetinde deprem meydana geldi.

Depremde de can ve mal kaybı yaşanmadı. - ERZURUM

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