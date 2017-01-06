Aşkale'de Hafif Şiddetli Deprem

Erzurum'un Aşkale ilçesinde 3.1 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi.



Kandilli Rasathanesinden alınan verilere göre; bugün sabah 07.25 sularında merkez üssü Aşkale ilçesi Çatalbayır Mahallesinde 5.0 km derinliğinde 3,1 büyüklüğünde hafif şiddetinde deprem meydana geldi.



Depremde de can ve mal kaybı yaşanmadı. - ERZURUM