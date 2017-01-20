Aşkale'de Gündem Toplantısı Düzenlendi

Erzurum'un Aşkale ilçesinde Kaymakam Hayrettin Çiçek başkanlığında gündem toplantısı düzenlendi.



Aşkale Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya ilçe Kaymakamı Hayrettin Çiçek, Belediye Başkanı vekili Selim Şen, Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katılım sağladı.



Toplantı da Aşkale gündemiyle alakalı bilgiler verildi. Daha sonra katılımcıların problem ve sorunları dinlendi. - ERZURUM