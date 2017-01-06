Aşkale Belediyesinden Sporcu Çocuklara Malzeme Desteği

Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat, 3 Mart Aşkale Belediyespor'a malzeme desteğinde bulundu.



AK Parti Aşkale ilçe Başkanı İrfan Kervan ve belediye meclis üyeleriyle kulübe giden Polat, 3 Mart Aşkale Belediyespor Kulüp Başkanı Samih Yapıcı ve yöneticilerle görüştü.



Polat, yaptığı açıklamada, bu faaliyet ile 13-15 yaş arasındaki çocukları spora teşvik etmeyi amaçladıklarını belirterek, "Onların geleceği için spora ve eğitime büyük önem veriyoruz. Futbol okulu adı altında Erzurum'a profesyonel sporcu yetiştirme yolunda var gücümüzle çalışıyoruz. Çocuklarımızın mutlu olması bizleri de çok mutlu ediyor." diye konuştu.



Erken yaştan itibaren düzenli spor yapan bir çocuğun yaşıtlarına oranla daha aktif sağlıklı ve başarılı olduğunun altını çizen Polat, şunları söyledi:



"Spor çocuklar için hem fiziksel hem sosyal açıdan önemlidir. Çocukların spor yoluyla çevresini tanıyor, iletişim kurma yeteneği ve kendine olan güvenini artırıyor. Belediye olarak deneyimli hocalarımız, spor tesislerimizle, profesyonel spor malzemelerimizle çocuklarımıza spor yapma olanağı sunduk. İlçemiz çocuklarını gelecek için hazırlıyor ve bu konuda elimizden gelen tüm olanakları kullanıyoruz."



Kulüp Başkanı Yapıcı da, çocukları kendi başlarına bırakmayıp onlara emek harcayan, değer verip sahip çıkan Polat ve ekibine teşekkür etti.



Polat ve beraberindekiler daha sonra sporculara malzemelerini verdi.