Aşk ve Mucize

Las Vegas'tan Sydney'e dünya şehirlerinde ve Türkiye'de 16 yıldır aralıksız gösteriler yapan, on binlerce seyirci ile buluşan dünyaca ünlü sihirbaz, oyuncu ve oyun yazarı Kubilay QB Tunçer'in yeni gösterisi, temposu hiç düşmeyen, interaktif ve tiyatral bir sihir şovu!

Aşk ve Mucize

Las Vegas'tan Sydney'e dünya şehirlerinde ve Türkiye'de 16 yıldır aralıksız gösteriler yapan, on binlerce seyirci ile buluşan dünyaca ünlü sihirbaz, oyuncu ve oyun yazarı Kubilay QB Tunçer'in yeni gösterisi, temposu hiç düşmeyen, interaktif ve tiyatral bir sihir şovu!


Tür: interaktif ve tiyatral bir sihir şovu


Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.

Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.


Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Çankaya

Mekan : Tiyatro Kafe

Mekan Adresi : Tunalı Hilmi Cad. No: 111/8

Başlangıç Saati : 21.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 21.04.2017 21: 30: 00

Kategori : Aşk ve Mucize

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Mustafa Fehmi Kubilay, Türkiye Cumhuriyeti, Tunalı Hilmi, Las Vegas, Kubilay, Çankaya, Tiyatro, Türkiye, Sidney, Sydney