Las Vegas'tan Sydney'e dünya şehirlerinde ve Türkiye'de 16 yıldır aralıksız gösteriler yapan, on binlerce seyirci ile buluşan dünyaca ünlü sihirbaz, oyuncu ve oyun yazarı Kubilay QB Tunçer'in yeni gösterisi, temposu hiç düşmeyen, interaktif ve tiyatral bir sihir şovu!





Tür: interaktif ve tiyatral bir sihir şovu





Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.



Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.





Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : Tiyatro Kafe



Mekan Adresi : Tunalı Hilmi Cad. No: 111/8



Başlangıç Saati : 21.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 21.04.2017 21: 30: 00



Kategori : Aşk ve Mucize



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır