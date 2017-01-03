Aşk ve Mucize, 3 Ocak'ta Borusan Oto Dolmabahçe Sahne'de sizlerle....



"Kubilay QB Tunçer'in Sihir Şovu



Las Vegas'tan Sydney'e dünya şehirlerinde ve Türkiye'de 16 yıldır aralıksız gösteriler yapan, MERLIN ödüllü, dünyaca ünlü sihirbaz Kubilay QB Tunçer bu yıl "Aşk ve Mucize" adlı şovuyla izleyicilerinin karşısında.



İngiliz The Independent gazetesinin "sahnelerimizde görmeye alışık olmadığımız türden bir karizma" diye nitelendirdiği QB Tunçer'in bu gösterisi, her yaştan izleyicinin ilgisini çeken 70 dakikalık keyifli bir yolculuk. Üstelik, akıl almaz sihir oyunları seyirciyle birlikte, iç içe gerçekleşiyor.



Sahnede büyük dekorlar, allı pullu kostümler, ışık oyunları yok. Bu yüzden otoriteler QB Tunçer'in şovunu tam bir ustalık gösterisi olarak değerlendiriyor."