Aşk ve Mavi 9. Bölüm Mavi Pişman Oluyor

Aşk ve Mavi 9. bölümüyle ekranlara geliyor. Başrollerini Emrah ve Burcu Kıratlı'nın oynadığı Aşk ve Mavi'de neler olacak? Aşk ve Mavi 9. bölümüyle bu akşam saat 20.00'de atv ekranlarında olacak. Aşk ve Mavi 9. bölümde Mavi, Ali ile yakınlaşmasından dolayı pişmanlık duyar. Abisinin katiline karşı hissettiklerinden dolayı kendini suçlu hisseder. Ali ise bu yakınlaşmanın ileride bir aşka dönüşeceği umudunu taşımaktadır. Gülizar'ın suçlamasıyla İsmet'in başı derttedir. Onu bu dertten kurtaracak bilgi ise Pembe de. Pembe'nin isteği İsmet'i zor durumda bırakır. Metin'in kendi torunu olduğunu öğrenen Refika, Fatma'yı bir an önce evlendirip konaktan göndermek istemektedir.

AŞK VE MAVİ 8. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aşk ve Mavi 9. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Aşk ve Mavi 8. bölümünde Cemal'in kaza geçirdiği haberi önce Ali'ye ulaşır. Ali, Mavi'ye yapacağı itiraftan vazgeçer. Abisini Cemal'in öldürdüğünü söyleyemez. Cemal, hastanede tedavi görürken aklı İlyas'ın telefonundadır. İsmet'e telefona ulaşmasını ve yok etmesini ister ama İsmet'ten önce aileden başka biri telefona ulaşır. Ali, Mavi'nin tüm huysuzluklarına katlanmaya devam ederken Mavi gittikçe Ali'ye yakınlaştığını hissetmektedir.

AŞK VE MAVİ HİKAYESİ

Ali, otuzlu yaşlarında zengin bir ailenin oğludur. Ahmet adında bir adamı öldürdüğü için uzun yıllar hapis yatmıştır. Hapishanenin son yıllarında mektuplaştığı Mavi ile tahliye olduğu gün tanışır ve ikili hemen evlenmeye karar verir. Mavi'nin hapishanede onca insan içinde mektuplaşmak için kendisini seçmesi tesadüf değildir. Mavi, yıllar önce ölen Ahmet'in kardeşidir. Amacı bu olaydan sonra hayatlarının kâbusa dönmesine neden olan adamı bulup evlendikleri gece öldürmektir; ancak bilmediği bir gerçek vardır. Asıl katil, Ali'nin abisi Cemal'dir. Ali, Cemal'in karısı ve çocukları olduğu için suçu üstüne alarak yıllarca onun yerine hapis yatmıştır. Aslında Ali, nikah işlemleri sırasında Mavi'nin kimliğini görüp her şeyi anlamış; ancak aşkı için susmuştur. Düğün gecesi ise Mavi, Ali'yi bıçaklar. Ali ufak bir yarayla kurtulur ve birlikte yaşamak şartıyla Mavi'den şikâyetçi olmaz. Mavi her ne kadar karşı çıkmaya çalışsa da, ikili arasında imkansız bir aşk başlayacaktır..



