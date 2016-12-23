Aşk ve Mavi 8. Bölüm Ali İtiraf Edecek mi?

Aşk ve Mavi 8. bölümüyle ekranlara geliyor. atv'nin sevilen dizisi Aşk ve Mavi'de Cemal'in kaza geçirdiği haberi önce Ali'ye ulaşır. Ali, Mavi'ye yapacağı itiraftan vazgeçer. Abisini Cemal'in öldürdüğünü söyleyemez Cemal, hastanede tedavi görürken aklı İlyas'ın telefonundadır. İsmet'e telefona ulaşmasını ve yok etmesini ister ama İsmet'ten önce aileden başka biri telefona ulaşır. Ali, Mavi'nin tüm huysuzluklarına katlanmaya devam ederken Mavi gittikçe Ali'ye yakınlaştığını hissetmektedir.

AŞK VE MAVİ 7. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aşk ve Mavi 8. bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Aşk ve Mavi 7. bölümünde Cemal, bir taraftan Birgül'in şantajı ile başa çıkmaya çalışırken bir yandan da Safiye'nin kıskançlıklarıyla uğraşmaktadır. Cemal, Birgül'ün isteklerini yerine getirirken onu zor durumda bırakacak bir yol aramaktadır. Bu konuda Hasibe'den yardım ister. Ali, büyük bir kararın eşiğindedir. Cinayeti Cemal'in işlediğini itiraf etse Mavi'yle aralarının düzeleceğini düşünmektedir. Mavi'ye açılmaya karar verir.

AŞK VE MAVİ'NİN HİKAYESİ

Ali, otuzlu yaşlarında zengin bir ailenin oğludur. Ahmet adında bir adamı öldürdüğü için uzun yıllar hapis yatmıştır. Hapishanenin son yıllarında mektuplaştığı Mavi ile tahliye olduğu gün tanışır ve ikili hemen evlenmeye karar verir. Mavi'nin hapishanede onca insan içinde mektuplaşmak için kendisini seçmesi tesadüf değildir. Mavi, yıllar önce ölen Ahmet'in kardeşidir. Amacı bu olaydan sonra hayatlarının kâbusa dönmesine neden olan adamı bulup evlendikleri gece öldürmektir; ancak bilmediği bir gerçek vardır. Asıl katil, Ali'nin abisi Cemal'dir. Ali, Cemal'in karısı ve çocukları olduğu için suçu üstüne alarak yıllarca onun yerine hapis yatmıştır. Aslında Ali, nikah işlemleri sırasında Mavi'nin kimliğini görüp her şeyi anlamış; ancak aşkı için susmuştur. Düğün gecesi ise Mavi, Ali'yi bıçaklar. Ali ufak bir yarayla kurtulur ve birlikte yaşamak şartıyla Mavi'den şikâyetçi olmaz. Mavi her ne kadar karşı çıkmaya çalışsa da, ikili arasında imkansız bir aşk başlayacaktır.

AŞK VE MAVİ'NİN OYUNCU KADROSU

Emrah – Ali

Burcu Kıratlı – Mavi

Işıl Yücesoy – Refika (Ali'nin annesi)

Kenan Bal – Fazıl (Ali'nin babası)

Cüneyt Mete – Cemal (Ali'nin abisi)

Ayşegül Ünsal – Hasibe (Mavi'nin annesi)

Birgül Ulusoy – Birgül (Konağın hizmetçilerinden)

Necmettin Çobanoğlu – Mahmut (Mavi'nin babası)

Alayça Öztürk – Safiye (Cemal'in eşi)

Osman Karakoç – İlyas

Uğur Uzunel – İsmet (Ali'nin kardeşi)