Aşk otobüsüyle evlenme teklifi



ZONGULDAK - Zonguldak'ta yaşayan 29 yaşındaki Adem Karademir, yan bölümünü süslediği yolcu otobüsünün önünde kız arkadaşına evlenme teklifinde bulundu.

Zonguldak kent merkezinde esnaflık yapan 29 yaşındaki Adem Karademir, 3 aydır birlikte olduğu kız arkadaşı 23 yaşındaki Şeydanur Hoşbaş'a evlilik teklifi için iki hafta öncesinden hazırlıklara başladı. Bir süre arkadaşlarıyla birlikte ilginç bir evlilik teklifi için fikir alışverişinde bulunan Karademir, "Aşk Otobüsü" yapmaya karar verdi. Kiraladığı yolcu otobüsünün yan bölmesine fon kartonlarıyla aşk sözleri yazan Karademir, 10 metre uzunluğundaki pankarta da "Aşk Sonsuzluğuna Benimle Evlenir misin?" yazdırdı.

Kendisini arayan Karademir'in yanına gelen kız arkadaşı Şeydanur Hoşbaş ise kendisi için hazırlanan sürpriz karşısında bir süre şaşkınlık yaşadı. Erkek arkadaşının "Benimle evlenir misin?" teklifine "Evet" yanıtını veren Hoşbaş, mutluluğunu erkek arkadaşına sarılarak paylaştı. Çift, bir süre otobüsün önünde dans etti. Sürprizi iki hafta öncesinden planladığını anlatan Adem Karademir, "Çok güzel bir duygu. Anlatamam. İki hafta öncesinden böyle bir sürpriz hazırlamıştım. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Çift, sürprizin hazırlanmasında destek olan arkadaşlarıyla otobüsün önünde hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

(OA