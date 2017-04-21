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Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : GüneşEv Yaratım Atölyesi



Mekan Adresi : Bıyıklı Mehmet Paşa Sok.Yavuz Apt.No: 10 D: 1



Başlangıç Saati : 21.04.2017 19: 30: 00



Bitiş Saati : 21.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Aşk Meditasyonu



Tür : Seminer



Ücretlimi? : Hayır