Aşk Meditasyonu

Yer kapasitemiz nedeniyle kontenjanımız kısıtlısıdır ve ön kayıt gerekmektedir.

Aşk Meditasyonu

Yer kapasitemiz nedeniyle kontenjanımız kısıtlısıdır ve ön kayıt gerekmektedir. Kesin kayıt için iletişime geçiniz. 0553 728 3080 veya sedefmagla@gmail.com

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : GüneşEv Yaratım Atölyesi

Mekan Adresi : Bıyıklı Mehmet Paşa Sok.Yavuz Apt.No: 10 D: 1

Başlangıç Saati : 21.04.2017 19: 30: 00

Bitiş Saati : 21.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Aşk Meditasyonu

Tür : Seminer

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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