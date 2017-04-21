Aşk Meditasyonu
Yer kapasitemiz nedeniyle kontenjanımız kısıtlısıdır ve ön kayıt gerekmektedir.
Yer kapasitemiz nedeniyle kontenjanımız kısıtlısıdır ve ön kayıt gerekmektedir. Kesin kayıt için iletişime geçiniz. 0553 728 3080 veya sedefmagla@gmail.com
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beşiktaş
Mekan : GüneşEv Yaratım Atölyesi
Mekan Adresi : Bıyıklı Mehmet Paşa Sok.Yavuz Apt.No: 10 D: 1
Başlangıç Saati : 21.04.2017 19: 30: 00
Bitiş Saati : 21.04.2017 22: 00: 00
Kategori : Aşk Meditasyonu
Tür : Seminer
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io