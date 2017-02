İdealinizdeki insanı yaratmak için 10 özellik seçmeniz gerekse hangilerini tercih ederdiniz?



Özdemir Çiftçioğlu yönetiminde Onur Şenay, Ümit İlban ve Pamela Spence'in başrollerini paylaştığı "Aşk Listesi" 8 Aralık Salı günü KATS Sahne'de perde diyor. Norm Foster'ın yazdığı Menekşe Uçaroğlu'nun çevirdiği ve Tiyatro Şenay yapımı olan "Aşk Listesi", aşk, kadın, erkek ve yaşam üzerine eğlenceli, sürprizlerle dolu ve düşündüren iki perdelik bir oyun.



Aşkınızı Nasıl Alırdınız?



Hayallerinizde yarattığınız kadının ya da erkeğin nasıl olmasını dilerdiniz? Uzun ya da kısa boylu, yeşil, mavi veya siyah gözlü. Uzun saçlı, kısa saçlı, sarışın, esmer, kızıl. Güzel vücutlu, sportmen, işinde başarılı, zengin, fakir ya da idare eder. ya da hayallerinizde ki insan; duygusal, aşk dolu, anlayışlı, yani sadece sizi seven ve sevilmeyi bekleyen biri... Hangisi?



Belki hepsi, belki hiç biri… ve şimdi sizden, bütün bu özelliklerden on tanesini seçerek karışık bir liste yapmanızı istesek acaba nasıl bir liste yapardınız?



Erkek, kadın, yalnızlık, aldatma, ilişkiler ve aşk üzerine yazılmış çok eğlenceli romantik bir komedi izlemek istiyorsanız sizi Tiyatro Şenay'ın "Aşk Listesi" oyununa bekliyoruz.



Yazan: Norm Foster



Çeviren: Menekşe Uçaroğlu



Yöneten: Özdemir Çiftçioğlu



Oyuncular: Onur Şenay, Ümit İlban, Pamela Spence



Kostüm: Oxana Cozlova



Dekor: Sırrı Topraktepe



Işık Tasarım: Yüksel Aymaz



"Satın aldığınız bileti akıllı telefonunuza indireceğiniz KonserVe (www.garantikonserve.com) aplikasyonuna okutun, puanlar kazanın. Kazandığınız puanları yeni biletlere ve birçok farklı ödüle çevirin"