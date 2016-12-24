Aşk Laftan Anlamaz 24. Bölüm Murat'ın Rüyası Gerçek Olacak mı?

Aşk Laftan Anlamaz 24. bölümüyle ekranlara gelecek. Aşk Laftan Anlamaz 24. bölümünde Hayat'ın Murat'ın rüyasını gerçek yapmaya karar verdiği gece, beyaz lalelerle bir sırrı da yanında getiriyor. Yapımcılığını, Bi Yapım'ın üstlendiği, başrollerini; Hande Erçel ve Burak Deniz'in paylaştığı Aşk Laftan Anlamaz bu akşam saat 20.00'de yeni bölümü ile Show TV'de izleyicileriyle buluşacak.

AŞK LAFTAN ANLAMAZ 23. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aşk Laftan Anlamaz"ın 23. bölümünde; Murat'ın Hayat için hazırladığı sürprizli gecenin sabahı iki aşığın ilişkilerinde yepyeni bir dönemin de başlangıcı olur. Hayat o güne kadar ona acı çektiren Murat'tan bu kez kendi yöntemleriyle intikam almak isterken yine aşkın ağına düşmekten kurtulamaz. Karlar bir kez daha onların aşkının üzerine yağacaktır. Haşmet ve Azime bu yuvayı kurtarmak için planlar yaparken, Murat'ın öğrendiği gerçek iki aile arasındaki ilişkilerin başka bir boyuta geçmesine sebep olur. Yeni işbirlikleri, yeni planlar, yeni kararlar arasında değişmeyen tek şey vardır. Murat ve Hayat'ın öfke, gurur ve tutku arasında gidip gelen kocaman aşkı...



