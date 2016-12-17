Aşk Laftan Anlamaz 22. bölüm Murat annesini kaybedecek mi sorusunun cevabı haberimizde. Aşk Laftan Anlamaz 22. bölümünde; Murat yıllar sonra ortaya çıkan annesini kaybetme tehlikesi içinde başka bir gerçeği de anlar. Deli gibi sevdiği kadını da kaybetmek üzeredir. Ancak çok geçtir artık . Hayat'ın yaşananları unutması mümkün gözükmemektedir. Bir de Haşmet dedenin acele verdiği karar Murat'ı alt üst eder. Ama vazgeçmeyecektir Hayat'tan. Hayat'ı yeniden kazanma adına son bir şans ister. Roller değişmiş aşk oyunu başka bir şekle bürünmüştür artık. Kazananı olmayan bir oyuna. Aşk Laftan Anlamaz 22. bölümüyle bu akşam Show TV ekranlarında olacak.

AŞK LAFTAN ANLAMAZ 21. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aşk Laftan Anlamaz 22. bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Aşk Laftan Anlamaz 21. bölümünde Murat'ın yıllar sonra annesine ulaşmak üzereyken elinden kaçırmasıyla olaylar iyice karışır. Murat bu olaydan Hayat'ı sorumlu tutup bunun acısını ondan çıkarırken, Hayat son günlerde yaşadıkları nedeniyle fazlasıyla gergindir. Şirkete yeni gelen Emre, ikilinin arasını iyice açarken Sarte'deki özel bir organizasyon olayları iyice tırmandırır. Murat'ın tartışma sırasında ettiği cümle ise aralarındaki bağı koparacaktır. Hayat için yapacak terk şey vardır artık. Tüm bunlar olurken İpek ve Kerem arasındaki gelişme, Haşmet'in büyük sürpriziyle iyice renklenir. Murat'a gelen telefon ise başka olayların fitilini ateşleyecektir.

AŞK LAFTAN ANLAMAZ HİKAYESİ

Aşk Laftan Anlamaz'da Burak Deniz, tekstil imparatoru Sarsılmaz ailesinin veliahtı Murat Sarsılmaz; Hande Erçel ise dizinin Hayat'ı olarak izleyicinin karşısına çıkıyor. Dizide Giresun'da doğan, İstanbul'da iki kız arkadaşıyla birlikte yaşayan 'Hayat' ve bir tesadüfler silsilesi sonucu yolları kesişen Murat'ın kavgayla başlayıp aşkla devam eden keyifli hikayesi anlatılıyor.

Yapımcılığını, Bi Yapım'ın üstlendiği Aşk Laftan Anlamaz'ın oyuncu kadrosunda; Hande Erçel, Burak Deniz, Özcan Tekdemir, Merve Çağıran, Oğuzhan Karbi, Tuğçe Karabacak, Demet Gül, Süleyman Felek, Betül Çobanoğlu, Cem Emüler, Evren Duyan, Sultan Köroğlu Kılıç, Gözde Kocaoğlu ve Nazan Diper rol alıyor. Aşk Laftan Anlamaz'ın yönetmenliğini Müge Uğurlar senaryosunu ise Nuray Uslu, Aylin Eren ve Yusuf Kürşad Gürses kaleme alıyor.