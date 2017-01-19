Opera sanatçısı ve ressam Semiha Berksoy'un bilinen tüm yapıtlarını içeren "Semiha Berksoy: Catalogue Raisonne" kitabının tanıtımıyla paralel gerçekleşen "Aşk'la, Semiha Berksoy" sergisi açıldı.



Etiler'deki O'Art Galeri'de izlenime sunulan sergi, sanatçının aşkı farklı biçimlerde merkeze aldığı resimleri ile daha önce hiç sergilenmemiş desenlerini bir araya getiriyor.



Küratör Derya Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, editörlüğünü yaptığı "Semiha Berksoy: Catalogue Raisonne" kitabıyla eş zamanlı açılan sergide, sanatçının 1926 yılından itibaren 2000'li yıllara kadar olan bazı desenlerinden bir seçki oluşturduklarını ve 1929 yılında Güzel Sanatlar Akademisi Namık İsmail Atölyesi Resim ve Tiyatro Okulunda yaptığı çizimlerin bir kısmının bulunduğunu ifade etti.



Semiha Berksoy'un her zaman başyapıtlarıyla görüldüğünü ancak bu sergide gençlik yıllarında yaptığı eserlerin de sergilenmesinin ayrı bir önem taşıdığını söyleyen Yücel, "Sergide lise döneminden eserleri de var. Sergi kitap vesilesiyle ortaya çıktı. Bu kitapta sanatçının yaşamı boyunca ürettiği bütün eserleri görebiliyorsunuz. Sanatçı hakkında yayınlanan en kapsamlı eser oldu." dedi.



Yücel, "Semiha Berksoy: Catalogue Raisonne" kitabına, alanında önemli yazarlardan Dieter Ronte, Rosa Martinez, Robert Wilson, Ferit Edgü, Levent Çalıkoğlu, Beral Madra, Dikmen Gürun ve Zeliha Berksoy'un da metinleri ile katkıda bulunduğunu sözlerine ekledi.



"Aşk'la, Semiha Berksoy" sergisi, 18 Mart tarihine kadar O'Art Galeri'de görülebilecek.



Semiha Berksoy kimdir?



İstanbul'da 1910 yılında doğan Semiha Berksoy, sanat hayatını, yaptığı portrelerle ve yazdığı sürrealist hikayelerle yansıttı.



İlk Türk kadın opera sanatçısı olan Berksoy'un sesi, 19 Haziran 1934 tarihinde Atatürk tarafından takdir edildi.



Sanatın farklı alanları arasında kendiliğinden ve samimi bir ilişki kurmaya yönelik tavrı, yaşama ve yaratma biçimiyle öncü kimliği, hiç eksilmeyen heves ve coşkusu, sanatını sürekli kılma direnci ile "benzersiz" bir sanatçı olarak bilinen Berksoy, Türk ve Avrupa operetlerinde oynadı.



Tüm sanatların birliği "Gesamtkunstwerk"in Türkiye'deki erken öncüsü olan Berksoy, lirik, dramatik ve melankolik resimlerinde göze çarpan özgün figürasyonu, öznel ikonografisi ve özgür biçimi ile öz yaşamını resimleri aracılığıyla bir mitolojiye dönüştürdü.



Sanata, operaya, tiyatroya, resme, doğaya, canlılara ve ona ilham veren insanlara karşı beslediği aşk, Berksoy'un dünyasını yansıtan resimlerinin en belirgin haresi oldu.



Sanatçı, 2004 yılında vefat etti.