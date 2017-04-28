Aşk-ı Memduh oyunu mart ve nisan ayında sizlerle buluşuyor.



"Birbirlerinden siyahla beyaz kadar farklı olan Canan ile Memduh'un birbirlerine fayda sağlamak amacıyla girecekleri sözde ilişkiyi anlatan komik ama gerçekçi bir oyundur Aşk-ı Memduh. Memduh, karısı tarafından henüz terk edilmiş oldukça hassas bir erkek, Canan ise yalnız ama güçlü bir modern çağ kadınıdır. Bu oyuna Canan'ın histerik annesi ile "sözde" bir aşk doktoru da dahil olunca her şey çığrından çıkar.



Usta oyuncuların rol aldığı oyunda Dr. Aşkın Sevgiseli karakteri ile seyirciyle interaktif diyaloglar kuran Erhan Yazıcıoğlu, Trump tiplemesi ile ilgi çekerken, Memduh karakterini Volkan Severcan, Canan karakterini Melda Gür, Canan'ın annesi Münevver karakterini Nurseli İdiz canlandırıyor. Küresel kültür üzerine eleştirilerde de bulunulan oyunda, başarılı yönetmen Bora Severcan bu seferde ilişkiler üzerine konuşturduğu mizah anlayışıyla izleyenleri kahkahaya boğuyor."



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Trump Kültür ve Gösteri Merkezi



Mekan Adresi : Trump Towers



Başlangıç Saati : 28.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 28.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Aşk-ı Memduh



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır