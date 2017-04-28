Aşk-ı Memduh

Aşk-ı Memduh oyunu mart ve nisan ayında sizlerle buluşuyor.

Aşk-ı Memduh

Aşk-ı Memduh oyunu mart ve nisan ayında sizlerle buluşuyor.

"Birbirlerinden siyahla beyaz kadar farklı olan  Canan ile Memduh'un birbirlerine fayda sağlamak amacıyla girecekleri sözde ilişkiyi anlatan komik ama gerçekçi bir oyundur Aşk-ı Memduh. Memduh, karısı tarafından henüz terk edilmiş oldukça hassas bir erkek, Canan ise yalnız ama güçlü bir modern çağ kadınıdır. Bu oyuna Canan'ın histerik annesi ile "sözde" bir aşk doktoru da dahil olunca her şey çığrından çıkar.

Usta oyuncuların rol aldığı oyunda Dr. Aşkın Sevgiseli karakteri ile seyirciyle interaktif diyaloglar kuran Erhan Yazıcıoğlu, Trump tiplemesi ile ilgi çekerken, Memduh karakterini Volkan Severcan, Canan karakterini Melda Gür, Canan'ın annesi Münevver karakterini Nurseli İdiz canlandırıyor. Küresel kültür üzerine eleştirilerde de bulunulan oyunda, başarılı yönetmen Bora Severcan bu seferde ilişkiler üzerine konuşturduğu mizah anlayışıyla izleyenleri kahkahaya boğuyor."

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Şişli

Mekan : Trump Kültür ve Gösteri Merkezi

Mekan Adresi : Trump Towers

Başlangıç Saati : 28.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 28.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Aşk-ı Memduh

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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Erhan Yazıcıoğlu, Volkan Severcan, Bora Severcan, Nurseli İdiz, Donald Trump, Memduh Kara, Melda Gür, Istanbul, İstanbul, Yönetmen