Aşk Dersleri-Füsun Demirel

Füsun Demirel'in yönettiği "Aşk Dersleri" oyunu, 19 Ocak'ta Caddebostan Kültür Merkezi'nde seyircisiyle buluşuyor.



Oyunda, yazarlar aşkı ve cinselliği ironik bir üslupta anlatıyor. Size yaşamınızda aşk üzerine eşinizin, sevgilinizin, jinekoloğunuzun, psikoloğunuzun, annenizin, kız kardeşinizin bile söyleyemediği her şeyi bu oyunda bulabilirsiniz.



Füsun Demirel; çevirmenliğini yaptığı, İtalyan yazarlar Dario Fo ve Franca Rame'nin kaleme aldığı "Seks? Eh, Hayır Demem!" başlıklı oyunu uyarlayarak, kendi çocukluk ve ergenlik anılarından yola çıkıp kişisel tecrübelerini seyirciyle paylaşıyor.



Oyuna aynı zamanda "Tek Kişilik Diyalog", "Bant Sistemi" ve"Tecavüz" oyunları eşlik ediyor. Türkiye'de ve dünyada kadınlık meselesini, kadınların sorunlarını irdelerken erkeklik meselesi de unutulmuyor. Eğer sevmeyi, aşık olmayı, cinselliği anlayarak yaşayamıyorsak sürekli olarak bir yanımızın eksik kaldığını ve bunu yarınlara taşımanın insanda yaratacağı olumsuzlukları hatırlatıyor.



Yazan: Dario Fo / Franca Rame



Çeviren ve Uyarlayan: Füsun Demirel



Yöneten: Füsun Demirel



Dramaturgi: Mert Küçülmez / Ayşegül Cengiz Akman



Sahne Tasarım: Mert Küçülmez



Kostüm Tasarım: Sevinç Tufan



Görsel Tasarım ve Desenler: Figen Aydıntaşbaş



Işık Tasarım: Alev Topal



Fotoğraf ve Afiş Tasarım: Nedim Zakuto



Oyuncular: Füsun Demirel, Ayşegül Cengiz Akman, Mert Küçülmez



Oyun Hakları: F&N Ajans Yayın ve Gösteri Sanatları