Aşk Dersleri-Füsun Demirel

Füsun Demirel'in yönettiği "Aşk Dersleri" oyunu, 19 Ocak'ta Caddebostan Kültür Merkezi'nde seyircisiyle buluşuyor.

Aşk Dersleri-Füsun Demirel

Füsun Demirel'in yönettiği "Aşk Dersleri" oyunu, 19 Ocak'ta Caddebostan Kültür Merkezi'nde seyircisiyle buluşuyor.

Oyunda, yazarlar aşkı ve cinselliği ironik bir üslupta anlatıyor. Size yaşamınızda aşk üzerine eşinizin, sevgilinizin, jinekoloğunuzun, psikoloğunuzun, annenizin, kız kardeşinizin bile söyleyemediği her şeyi bu oyunda bulabilirsiniz.

Füsun Demirel; çevirmenliğini yaptığı, İtalyan yazarlar Dario Fo ve Franca Rame'nin kaleme aldığı "Seks? Eh, Hayır Demem!" başlıklı oyunu uyarlayarak, kendi çocukluk ve ergenlik anılarından yola çıkıp kişisel tecrübelerini seyirciyle paylaşıyor.

Oyuna aynı zamanda "Tek Kişilik Diyalog", "Bant Sistemi" ve"Tecavüz" oyunları eşlik ediyor. Türkiye'de ve dünyada kadınlık meselesini, kadınların sorunlarını irdelerken erkeklik meselesi de unutulmuyor. Eğer sevmeyi, aşık olmayı, cinselliği anlayarak yaşayamıyorsak sürekli olarak bir yanımızın eksik kaldığını ve bunu yarınlara taşımanın insanda yaratacağı olumsuzlukları hatırlatıyor.

Yazan: Dario Fo / Franca Rame

Çeviren ve Uyarlayan: Füsun Demirel

Yöneten: Füsun Demirel

Dramaturgi: Mert Küçülmez / Ayşegül Cengiz Akman

Sahne Tasarım: Mert Küçülmez

Kostüm Tasarım: Sevinç Tufan

Görsel Tasarım ve Desenler: Figen Aydıntaşbaş

Işık Tasarım: Alev Topal

Fotoğraf ve Afiş Tasarım: Nedim Zakuto

Oyuncular: Füsun Demirel, Ayşegül Cengiz Akman, Mert Küçülmez

Oyun Hakları: F&N Ajans Yayın ve Gösteri Sanatları

Kaynak: Etkinlik.io

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