Füsun Demirel'in yönettiği "Aşk Dersleri" oyunu, 19 Ocak'ta Caddebostan Kültür Merkezi'nde seyircisiyle buluşuyor.
Oyunda, yazarlar aşkı ve cinselliği ironik bir üslupta anlatıyor. Size yaşamınızda aşk üzerine eşinizin, sevgilinizin, jinekoloğunuzun, psikoloğunuzun, annenizin, kız kardeşinizin bile söyleyemediği her şeyi bu oyunda bulabilirsiniz.
Füsun Demirel; çevirmenliğini yaptığı, İtalyan yazarlar Dario Fo ve Franca Rame'nin kaleme aldığı "Seks? Eh, Hayır Demem!" başlıklı oyunu uyarlayarak, kendi çocukluk ve ergenlik anılarından yola çıkıp kişisel tecrübelerini seyirciyle paylaşıyor.
Oyuna aynı zamanda "Tek Kişilik Diyalog", "Bant Sistemi" ve"Tecavüz" oyunları eşlik ediyor. Türkiye'de ve dünyada kadınlık meselesini, kadınların sorunlarını irdelerken erkeklik meselesi de unutulmuyor. Eğer sevmeyi, aşık olmayı, cinselliği anlayarak yaşayamıyorsak sürekli olarak bir yanımızın eksik kaldığını ve bunu yarınlara taşımanın insanda yaratacağı olumsuzlukları hatırlatıyor.
Yazan: Dario Fo / Franca Rame
Çeviren ve Uyarlayan: Füsun Demirel
Yöneten: Füsun Demirel
Dramaturgi: Mert Küçülmez / Ayşegül Cengiz Akman
Sahne Tasarım: Mert Küçülmez
Kostüm Tasarım: Sevinç Tufan
Görsel Tasarım ve Desenler: Figen Aydıntaşbaş
Işık Tasarım: Alev Topal
Fotoğraf ve Afiş Tasarım: Nedim Zakuto
Oyuncular: Füsun Demirel, Ayşegül Cengiz Akman, Mert Küçülmez
Oyun Hakları: F&N Ajans Yayın ve Gösteri Sanatları
Aşk Dersleri-Füsun Demirel
Füsun Demirel'in yönettiği "Aşk Dersleri" oyunu, 19 Ocak'ta Caddebostan Kültür Merkezi'nde seyircisiyle buluşuyor.
Füsun Demirel'in yönettiği "Aşk Dersleri" oyunu, 19 Ocak'ta Caddebostan Kültür Merkezi'nde seyircisiyle buluşuyor.