Aşk Çeşmesi Para Basıyor
Roma'nın simgelerinden tarihi Trevi Çeşmesi'ne geçen yıl 1 milyon 400 bin Euro tutarında bozuk para atıldığı belirtildi.
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