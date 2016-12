1001 Sanat'ın iddialı oyunu "Aşk Bu mu?", 24 Aralık'ta Kastamonu Halk Eğitim Merkezi'nde...



1001 Sanat bu sezon çok iddalı bir oyun ile perdelerini açıyor. Başrollerinde Paşhan Yılmazel ve Yasemin Öztürk'ün yer aldığı "Aşk Bu mu?", iki saat boyunca seyirciye harika vakit geçirme fırsatı sunuyor.



Aşk her zaman çözülemeyen bir denklem olmuştur. Hayatın içinden her ilişkinin içerisinde yer alan ama bizim yaşarken, ıskaladığımız her şeyi görme fırsatı sağlayan bu oyun için otoriteler, evlenmeden önce izlenmesi gereken ilk oyun yorumunu yapıyor. Kadınlar ve erkekler yüzyıllar boyunca farklı düşündüler, farklı hissettiler, farklı yaşadılar. Günümüzden yüzyıllar geçtikten sonra da bu değişmeyecek ama bu oyun ile bu farkları canlı gözle görme şansı edinmek bizim için büyük bir fırsat olacak. Şimdiden herkesin merakla beklediği 1001 Sanat'ın en iddalı oyunu "Aşk Bu mu?", seyirci karşına çıkmak için gün sayıyor.



Yazan: Onur Sermik



Yöneten: Paşhan Yılmazel



Oyuncu: Paşhan Yılmazel, Yasemin Öztürk



Yapımcı: Kerem Yılmaz