Çapkınlıkta sınır tanımayan Tekin,her zaman olduğu gibi eşi Nihal'e yakalandığı ve evden kovulduğu için valizini toparlamaya başlar.Öncekilerde de olduğu gibi valizini toparlamayı çeşitli bahanelerle geciktiren Tekin,Nihal'i kandırıp evde kalmaya ikna etmeye çalışır.Nihal kandırıldığının farkında olduğu için sinirinden küplere binse de Tekin çeşitli laf oyunları yapmaya devam eder.Ama çok açık verdiği için Nihal'e yakalanır ve ortam daha da kızışır.Durumu kurtarmaya çalışan Tekin,yazar olduğu için özgür bir ortama ihtiyaç duyduğunu Nihal 'in ise bu durumları kaldıramayacak ve Tekin'in meslek hayatına engel olacak kadar kıskanç olduğunu söyler.Nihal de asıl kıskanç olanın kendi olduğunu ispatlamak için balayı gecelerini hatırlatır ve asıl kıskanç olanın Tekin olduğu ortaya çıkar.Aslında ikili birbirlerini çok sevdikleri için buna benzer kavgaları çok yaşasalar da ayrılığa yönelmemişlerdir.Tekin, arkası gelmez çapkınlıklarından,Nihal de her seferinde onu yakalasa da affetmekten kaçınmaz.İkili tartışmalarının sonunda aşkın hiç bir şey olmadığını aşkı var edenin kendileri olduklarını kabul eder. Çünkü tüm bu olumsuzluklara rağmen birbirlerini çok sevdiklerini bilirler.!





Tür: Arabesk Komedi





Yaş Sınırı: Genel İzleyici





Oyuncular: Emre Yurttakalın, Ayşin Tabiloğlu





Yöneten: Sinan Pekinton





Web Sitesi: http://www.kulissanat.com



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : Kulis Sanat Tiyatrosu



Mekan Adresi : Bahçelievler 7.Cadde 62.Sokak (Eski 30.sokak) No: 32



Başlangıç Saati : 14.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 14.04.2017 21: 30: 00



Kategori : Aşk Bir Şey Değildir



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır