Aşk Bir Şey Değildir

Komedi oyunu Aşk Bir Şey Değildir, nisan ayında 50.Yıl 4 Mevsim Sahnesi'nde sahnelenecek.

Aşk Bir Şey Değildir

Komedi oyunu Aşk Bir Şey Değildir, nisan ayında 50.Yıl 4 Mevsim Sahnesi'nde sahnelenecek.

Yazar: Şahin Örgel

Oyuncular: Ececan Gümeci,Aykut Ünal

Modern çağımızda evlilik kurumunun çatısı altında aşık olan çiftimizin, kadın ve erkek ilişkisinin en açık şekilde masaya yatırıp sorgulandığı, sorumlulukların, kıskançlığın, sadakatin, özverinin, güvenin, hoşgörünün ve aşkın irdelendiği oyunda Nihel ve Tekin çiftinin yer yer komik kimi zaman hüzünlü, teknolojinin bize sunduğu nimetlerinin yani iletişim araçlarının

ilişkilere nasıl yön verdiği ama en önemlisi aşkın ve sevginin gücünün ise evrensel olduğunu 'Aşk Bir Şey Değildir' sorusunu sorup, yoksa 'Aşk tek bir şey midir' sorusuyla karşılık aldığı, cevapların ise seyirciye bıraktığı günümüzde yaşanan modern trajikomik bir aşk hikayesidir.

Tek Perde

OYUNCULAR

ECECAN GÜMECİ

1983 Bursa doğumlu 1999 yılında Atatürk üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı 2003 mezunu Erzurum,Bursa ve İstanbul Devlet Tiyatrolarında Sözleşmeli Sanatçı Oyuncu olarak 8 yıl görev yaptı 1999-2007 Gazanfer Özcan Gönül Ülkü Tiyatrosun da Sözleşmeli Sanatçı Oyuncu olarak görev yaptı 2008-2010

TV DİZİLERİ

AVRUPA YAKASI En Son Babalar Duyar 2003  Aşka Sürgün 2005 Alanya ALMANYA 2005 YASEMİNCE 2009 HANELER 2009 Geniş Aile 2010 Alemin Kıralı 2011-2013 KERTENKELE 2015-2016

SİNEMA FİLM

Amerikan Traşı 2006 Doğal Köle 2007 Memeleket Hikayeleri Elimdedir Bağlama 2007 Fırtına Bahoz 2008 Kutsal Damacana 2010 Sağ Salim2 2013 Şipşak Anadolu 2014 El Değmemiş Aşk 2016 Vezir Parmağı 2017

AYKUT ÜNAL

1968 ANKARA doğumlu  1990 Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Oyunculuk mezunu Diyarbakır,İzmir ve Ankara Devlet Tiyatrolarında Kadrolu Sanatçı Oyuncu olarak 25 yıl görev yaptı Ankara Devlet Tiyatrolarından emekli olup İstanbul a yerleşti.

TV DİZİLERİ

Bizim Evin Halleri 2000 Aşk Meydan Savaşı 2002 Yabancı Damat 2004 Kurtlar Vadisi 2008 Mazi Kalbimde Yaradır 

Muhteşem Yüzyıl 2012-2013 Çırağan Baskını 2014 Alın Yazım 2014-2015 Sevda Kuşun Kanadında 2016

SİNEMA FİLM

Hırsız Var 2004 Görev Kıbrıs 2008 Mutsuz Kadınları Dansa Kaldırma 2010 Son Mektup 2015

Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Yenimahalle

Mekan : Yenimahalle Belediyesi 50. Yıl 4 Mevsim Tiyatro Salonu

Mekan Adresi : İvedik Caddesi Yenimahalle Belediyesi Yanı

Başlangıç Saati : 12.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 12.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Aşk Bir Şey Değildir

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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