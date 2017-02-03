Aşk Bir Şey Değildir

Evli bir çiftin üzerinden kadın erkek ilişkisinin anlatıldığı, aşkın ne olduğu ya da ne olmadığına dair ipuçları sunan oyunda Nihal ile Tekin'i izleyecegiz. "Aşk Bir Şey Değil midir?" yoksa Aşk "bir şey" midir? Sorularıyla kafamızın karışacağı, bununla beraber bizi gülümsetecek oyunda zaman zaman kahkahalar atacaksınız.



Süre: 1 saat 20 dakika



Yaş Sınırı: 8 yaş ve üzeri seyircilerimiz içindir.



Perde: 2 perde



Yazan: ŞAHİN ÖRGEL



Yöneten: ALİ VOLKAN ÇETİNKAYA



8 yaş ve üzeri seyircilerimiz içindir.