Aşk Bir Şey Değildir

Evli bir çiftin üzerinden kadın erkek ilişkisinin anlatıldığı, aşkın ne olduğu ya da ne olmadığına dair ipuçları sunan oyunda Nihal ile Tekin'i izleyecegiz. "Aşk Bir Şey Değil midir?

Aşk Bir Şey Değildir

Evli bir çiftin üzerinden kadın erkek ilişkisinin anlatıldığı, aşkın ne olduğu ya da ne olmadığına dair ipuçları sunan oyunda Nihal ile Tekin'i izleyecegiz. "Aşk Bir Şey Değil midir?" yoksa Aşk "bir şey" midir? Sorularıyla kafamızın karışacağı, bununla beraber bizi gülümsetecek oyunda zaman zaman kahkahalar atacaksınız.

Süre: 1 saat 20 dakika

Yaş Sınırı: 8 yaş ve üzeri seyircilerimiz içindir.

Perde: 2 perde

Yazan: ŞAHİN ÖRGEL

Yöneten: ALİ VOLKAN ÇETİNKAYA

8 yaş ve üzeri seyircilerimiz içindir.

Kaynak: Etkinlik.io

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Volkan Çetinkaya, Çetinkaya, 20 Dakika, Kadın