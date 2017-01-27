Aşk Aptalı

Duygu seline kapılacağınız oyun "Aşk Aptalı" Tatbikat Sahnesi Ankara'da.

Aşk Aptalı

Duygu seline kapılacağınız oyun "Aşk Aptalı" Tatbikat Sahnesi Ankara'da...

Orijinal Adı: Fool for Love 

Yazan: Sam Shepard 

Çeviren: Eray Eserol 

Yöneten: Jason Hale 

Sahne Tasarımı: Özlem Gezgin 

Müzik: Onur Yüce 

Kostüm: İnci Kangal Özgür 

Işık Tasarımı: Mustafa Bal 

Yapım: Tatbikat Sahnesi 

Genel Sanat Yönetmeni: Erdal Beşikçioğlu 

Oyunun Türü: Dram 

Oyuncular: Aytek Şayan, Burcu Özberk, Melih Efeçınar, Nusret Çetinel 

Aşk Aptalı, isteyerek ya da istemeden, birbirleri olmadan yasayamayan iki insanın hikayesini gerçekçilik ve kara mizah öğeleri ile harmanlayip anlatmaktadır. May, Mojave çölündeki eski bir motelde saklanmaktadır. Eski ve aksi çocukluk arkadaşı olan Eddie, onu saklandığı yerde bulur ve kaçtığı yere dönmeye zorlar. Gerçek ve hayalin, yalan ve doğrunun, geçmiş ve geleceğin birbirine girdiği çarpıcı bir duygusal tecrübe gözler önüne serilmektedir.

Kaynak: Etkinlik.io

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