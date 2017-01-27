Duygu seline kapılacağınız oyun "Aşk Aptalı" Tatbikat Sahnesi Ankara'da...
Orijinal Adı: Fool for Love
Yazan: Sam Shepard
Çeviren: Eray Eserol
Yöneten: Jason Hale
Sahne Tasarımı: Özlem Gezgin
Müzik: Onur Yüce
Kostüm: İnci Kangal Özgür
Işık Tasarımı: Mustafa Bal
Yapım: Tatbikat Sahnesi
Genel Sanat Yönetmeni: Erdal Beşikçioğlu
Oyunun Türü: Dram
Oyuncular: Aytek Şayan, Burcu Özberk, Melih Efeçınar, Nusret Çetinel
Aşk Aptalı, isteyerek ya da istemeden, birbirleri olmadan yasayamayan iki insanın hikayesini gerçekçilik ve kara mizah öğeleri ile harmanlayip anlatmaktadır. May, Mojave çölündeki eski bir motelde saklanmaktadır. Eski ve aksi çocukluk arkadaşı olan Eddie, onu saklandığı yerde bulur ve kaçtığı yere dönmeye zorlar. Gerçek ve hayalin, yalan ve doğrunun, geçmiş ve geleceğin birbirine girdiği çarpıcı bir duygusal tecrübe gözler önüne serilmektedir.
Aşk Aptalı
Duygu seline kapılacağınız oyun "Aşk Aptalı" Tatbikat Sahnesi Ankara'da.
Duygu seline kapılacağınız oyun "Aşk Aptalı" Tatbikat Sahnesi Ankara'da...