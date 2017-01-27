Duygu seline kapılacağınız oyun "Aşk Aptalı" Tatbikat Sahnesi Ankara'da...



Orijinal Adı: Fool for Love



Yazan: Sam Shepard



Çeviren: Eray Eserol



Yöneten: Jason Hale



Sahne Tasarımı: Özlem Gezgin



Müzik: Onur Yüce



Kostüm: İnci Kangal Özgür



Işık Tasarımı: Mustafa Bal



Yapım: Tatbikat Sahnesi



Genel Sanat Yönetmeni: Erdal Beşikçioğlu



Oyunun Türü: Dram



Oyuncular: Aytek Şayan, Burcu Özberk, Melih Efeçınar, Nusret Çetinel



Aşk Aptalı, isteyerek ya da istemeden, birbirleri olmadan yasayamayan iki insanın hikayesini gerçekçilik ve kara mizah öğeleri ile harmanlayip anlatmaktadır. May, Mojave çölündeki eski bir motelde saklanmaktadır. Eski ve aksi çocukluk arkadaşı olan Eddie, onu saklandığı yerde bulur ve kaçtığı yere dönmeye zorlar. Gerçek ve hayalin, yalan ve doğrunun, geçmiş ve geleceğin birbirine girdiği çarpıcı bir duygusal tecrübe gözler önüne serilmektedir.