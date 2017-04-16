Asiye Nine Sedye ile Oy Kullandı

Zonguldak'ta sabah saatlerinde başlayan oy kullanma işlemi sırasında yaşlılık hastası olan 87 yaşındaki Asiye Yayla sedye ile oy kullanmaya geldi.



Evde sağlık hizmetleri tarafından ambulans ile evinden alınan 87 yaşındaki Asiye Yayla Zonguldak İlköğretim okulunda oyunu kullandı. Evde Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü Birimleri tarafından evden alınan Asiye nine ambulansla evinden alınarak oy kullanmak üzere Zonguldak İlköğretim Okuluna getirildi. Sedye ile okula taşınan Ayşe nine oyunu kullanarak Evde Sağlık Birimi tarafından tekrar evine götürüldü. - ZONGULDAK