Asiye Akdoğan: Solunum Yolu Hastalıklarına Dikkat

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Asiye Akdoğan, 200'den fazla solunum yolu enfeksiyonu çeşidi olduğunu, kış aylarında kapalı alanlarda uzun süre kalınmaması gerektiğini söyledi.



Anneleri de uyaran Dr. Akdoğan, "Anneler kış aylarında çocuklarına bronşit atleti giydiriyor. Bu atletlerde görülmeyen böcekler yaşıyor ve solunum sıkıntısını daha da artırıyor" dedi.



Kütahya Özel Anadolu Hastanesi doktorlarından Asiye Akdoğan, yapılan araştırmalara göre 200'den fazla değişik cins solunum yolu enfeksiyonu tespit edildiğini ifade ederek, "Niçin solunum yolu hastalıklarına kış aylarında daha sık rastlanır? Çünkü hastalığa sebep olan mikroorganizmalar soğuk ortamda canlılıklarını daha kolay sürdürebilirler ve soğuğun insan vücudunda meydana getirdiği olumsuz etki vücudun savunma mekanizmasını yetersiz bırakarak hastalıklara karşı duyarlılığın ve hastalıkların görülme sıklığının artmasına neden olur. Kapalı yerlerde uzun süre kalınması, kapalı alanların iyi havalandırılmaması, sigara içilmesi ve yetersiz, dengesiz beslenme de hastalığın görülme sıklığını arttıran önemli faktörlerdendir. Enfeksiyonlar özellikle yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik hastalığı olanlarda daha ağır seyretmektedir. Solunum yolu enfeksiyonları havaya yayılan mikropların solunmasıyla, mikropların olduğu eşyalarla temas ettikten ve hapşırdıktan sonra ellerin gözlere ve yüze teması ile bulaşmaktadır. Solunum yolu enfeksiyonları dediğimizde tonsillit, farenjit, larenjit, sinüzit, grip, nezle, soğuk algınlığı, orta kulak iltihabı gibi üst solunum yolu hastalıkları ile bronşit, bronşiyolit, trakeit, zatürre gibi alt solunum yolu hastalıkları akla gelmektedir" diye konuştu.(EFE) - KÜTAHYA