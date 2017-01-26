Asırlık Zeytin Ağacı Koruma Altına Alındı

Kumluca ilçesine bağlı Belen Mahallesi'nde bulunan ve yaşı mahalle sakinleri tarafından 800'ün üzerinde olduğu belirtilen zeytin ağacı korumaya alındı.



Fen İşleri Müdürlüğü tarafından zeytin ağacının kökünde oluşan toprak boşluklar doldurulurken, zeytin ağacının çevresine parke taşı döşendi.



Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Belen Mahallesi Muhtarı Hasan Acar ve başkan yardımcılarıyla Belen Mahallesi'nde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmaları inceledi ve mahalle sakinleriyle sohbet etti.



Çetinkaya, mahalle sakinleri tarafından yaşının 800'ün üzerinde olduğu bildirilen zeytin ağacını korumaya aldıklarını söyledi.



Belediye ekiplerinin öncelikle zeytin ağacının kökünde oluşan toprak kaybını giderdiğini ve toprak kaybını önlemek amacıyla parke taşı döşediklerini ifade eden Çetinkaya, sonraki aşamada zeytin ağaç kökünü sağlamlaştırarak çevresine oturma grupları koyacaklarını belirtti.



Mahalle sakinlerinden Mehmet Çetinkaya (78) iki yıl önce Süleyman Demirel Üniversitesinden gelen araştırmacıların zeytin ağacının yaşını 824 olarak belirlediklerini ifade etti. Çetinkaya, zeytin ağacının bulunduğu alanın kendisine ait olduğunu ve alanı bağışlayacağını belirtti.