Asırlık Su Sorununu Çözen Köylülerden Davullu-zurnalı Kutlama

MARMARİS'in kırsal mahallesi Taşlıca'da yaşayanlar, 150 yıldır süren su sıkıntısını kendi imkanlarıyla çözdü. İmece usulü para toplayarak getirdikleri sondaj makinesiyle 130 metreden su çıkartan mahalle sakinleri, suyun başında davul- zurna çaldırarak oynadı.



Marmaris ilçe merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki, Büyükşehir Yasası ile mahalleye dönüştürülen 150 hane ve 550 nüfuslu Taşlıca'nın su sorunu, kuruluşundan itibaren sürdü. 1800'lü yılların ikinci yarısında kurulduğu bilinen Taşlıca'nın su kaynakları, jeolojik yapısı nedeniyle yaklaşık 150 yıl önce kurudu. Köylü çare olarak açtığı kuyulara dolan yağmur sularını evlerine taşımaya başladı. Bir kısmı hala kullanılan kuyular, bitki örtüsünün 'fakir' oluşu nedeniyle az yağış alan köyün su ihtiyacını karşılamaya yetmedi. 1960'lı yıllarda bu kez devlet yöneticileri devreye girdi. 1966'da dönemin yetkili devlet dairesi Yol- Su - Elektrik Genel Müdürlüğü (YSE), soruna ilk el atan kurum oldu. YSE, köyde sondaj çalışmaları başlattı, fakat sonuç alınamadı. 1980'li yıllarda ise bu kez Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, komşu yerleşim merkezi Söğüt ile Taşlıca arasında su hattı kurdu. Ancak mevcut su, Taşlıca'dan çok daha büyük olan Söğüt Köyü'ne dahi zor yetti. Taşlıcalılar, yine taşıma suya muhtaç kaldı.



EŞEKLERLE SU TAŞINDI



Kimi eşeklerle, kimi tankerlerle getirilen suyla ihtiyaçlarını sürdürmeye devam ederken, İl Özel İdaresi tarafından 2008'de yapımı başlatılan Aralık 2009'da hizmete giren 80 bin metreküp kapasiteli gölet oluşturuldu. Gölette birikecek yağmur suyu önce arıtma tesisine, oradan da evlere pompalanmaya başlanacaktı. Ancak, havuz mühendislik hatası sebebiyle su tutmayınca, ihale yenilendi. Su sızdırmayan gölet yeni haliyle 2012'de hizmet vermeye hazır hale geldi, doğa engeliyle karşılaşıldı. Türkiye'nin 'yağış rekortmeni' Marmaris'in en az yağış alan mahallesi, Taşlıca'nın göleti yeterli doluluğa ulaşamadı. Bu arada yapılan sondaj çalışmalarında bulunan suyun miktarı ve debisi vatandaşın ihtiyacını karşılayacak, evine ulaşacak kadar yeterli olmadı.



Bu arada özellikle ilçede turizmin kontrolsüz şekilde hızla büyümeye başladığı 1990'ların ikinci yarısından itibaren siyasiler, Taşlıca'yı sık sık gelip su getirileceği vaadinde bulundu. Ne genelde ne de Muğla yerelinde 'yürütme' yetkisini elde eden temsilciler, sözlerine yerine getiremedi. Köylüyü son olarak, Mart 2014'teki seçimlerle birlikte kurulan Muğla Büyükşehir Belediyesi hayal kırıklığına uğrattı. Büyükşehir Belediyesi, gerek kendi imkanlarıyla gerekse DSİ ile işbirliği yaparak su aradı ancak başarılı olamadı.



'İŞ BAŞA DÜŞTÜ'



Siyasetçi, DSİ ve belediye yetkilileri iki asırlık su sorununa çare olmayınca mahalle sakinleri, kahvede toplanarak aralarında para topladı. Topladıkları para ile sondaj makinesi getirtti. Taşlıca'nın çeşitli noktalarındaki arazi de sondaj çalışmaları başladı. 20 noktada yapılan sondaj çalışmaları sonuç vermedi. Mahallenin sondaj çalışmalarına parası yetmediği anlarda son bir noktada çalışma yapıldı. Yaklaşık 130 metreye inildiğinde su geldi. Suyun geldiğini öğrenen mahalle sakinleri çağırdıkları davul zurna ile kutlama yaptı. Suyun başında oynayan mahalle sakinleri, getirdikleri bidonlara su doldurdu. Yaptırılan kuyu da ise su biriktirilmeye başlanıldı. 88 yaşındaki Metin Şengül, "Neredeyse 300 yıldır su sorunu yaşıyoruz. Yetkililer, söz verdi geldi gitti ve hiçbir şey yapamadı. İş başa düştü diyerek el birliği ile sondaj çalışması yaptırdık. Umutlar tükendiği sırada suyumuzu bulduk" dedi.



Taşlıca Mahalle Muhtarlığı azası Ali Karabenli, "Kendi imkanlarımızla iki asırlık sorunumuzu kısmen olsa çözüme kavuşturduk. Yapılan kuyu ile su toplanmaya başlandı. Bu sevincimizi de davul zurna çaldırarak kutladık. Yeterli su olduğu takdirde evlere hidrofor aracılığıyla gönderilmesini sağlayacağız" dedi.



- Muğla