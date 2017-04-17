Asırlık Projede Sona Doğru

Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez gündeme gelen, 2. Abdülhamid zamanında da projesi çizilen 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun ikinci etabının tamamlanması için çalışmalar gece gündüz devam ediyor.



Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Altınordu ilçesinde süren altyapı çalışmalarını incelemeleri sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun iki bölgeyi birbirine bağlayan en kestirme yol olma özelliği taşıdığını belirtti.



Projenin Ordu ayağında üç etap halinde çalışmaların sürdürüldüğünü dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:



"Asırlık projenin birinci etabı geçen yıl tamamlanarak hizmete açılmıştı. Şimdi ikinci etabının tamamlanması için çalışmalar devam ediyor. İkinci etabın tamamlanması için ekipler gece gündüz demeden çalışıyor. Bir yandan sıcak asfalt dökme çalışmaları, bir yandan da projede bağlantı yolları ve çevre düzenlemesi devam ediyor."



Yılmaz, yolun etap etap ilerlediğini ifade ederek şunları söyledi:



"Bu yol güzergahında 30'a yakın tünel, birçok viyadük ve köprü var. Projesine ve bölgenin şartlarına bakıldığı zaman yol çok zorlu. Zaten yolun 2016 yılı içerisinde Ordu sınırlarından geçen 88 kilometrelik 3 etabın hepsinin tamamlanması hedeflenmişti ancak arazilerin kamulaştırılması ve arazilerin çok sarp olması nedeniyle gecikmelere neden oldu. İnşallah yolun ikinci etabı da kısa sürede tamamlanacak."



Tamamlanan yol güzergahlarındaki tünellerin ışıklandırmasının yapıldığını ve işaret levhalarının yerleştirilmeye devam ettiğini anlatan Yılmaz, sıcak asfaltlama çalışmalarının da son sürat sürdüğünü aktardı.



Yılmaz, ikinci etabın da tamamlanmasıyla 88 kilometrelik Ordu etabının büyük kısmının tamamlanmış olacağına işaret ederek "Geriye 20 kilometrelik bir bölüm kalacak. Üçüncü etap dediğimiz bu kesimin ihalesi de kısa sürede yapılacak. 2018'in sonu itibarıyla üç etabın da tamamının bitirilmesi öngörülmektedir." dedi.



Projenin tamamlanmasıyla Sivas-Ordu arası ulaşımın ise yaklaşık 2 saate ineceğine dikkati çeken Yılmaz, yolun Karadeniz'in kapısını Ordu-Sivas-Kayseri-Kahramanmaraş-Adana üzerinden Akdeniz'e açacağını vurguladı.



Enver Yılmaz, Yolun sürücülere çok ciddi yakıt tasarrufu sağlayacağını, ve iki bölgenin turizm ve ticaretini canlandıracağını kaydetti.