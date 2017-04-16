Asırlık Nine Yakınlarının Yardımıyla Geldiği Okulda Oyunu Kullandı

Ardahan'da yürümekte güçlük çeken 100 yaşındaki Muhlise Uygur, yakınlarının yardımıyla geldiği okulda oyunu kullandı.



Anayasa değişikliği halk oylaması için oy kullanma işlemi Ardahan'da sabahın erken saatlerinde başladı. Seçmenler sandık başına giderek oylarını kullanırken, 100 yaşındaki Muhlise Uygur da yürümekte güçlük çekmesine rağmen 23 Şubat İlkokuluna gelerek oyunu kullandı. Yakınlarının yardımıyla okula gelen Muhlise nine, oyunu kullandıktan sonra yakınlarının yardımıyla evine gitti. - ARDAHAN