- Asırlık nine güçlükle sandık başına geldi



ARDAHAN - Ardahan'da 100 yaşında olan Muhlise nine, yürümekte güçlük çektiği için yakınlarının yardımıyla oy kullandı.

16 Nisan Anayasa değişikliği halk oylaması Ardahan'da sabahın erken saatlerinde başladı. Sandık başına giden yaşlısı genci, halk oylamasını gerçekleştirdi. 23 Şubat ilkokulunda oy kullanmaya gelen 100 yaşındaki Muhlise Uygur, yürümekte güçlük çektiği için akrabalarının yardımıyla oy kullandı.