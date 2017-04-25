Asırlık Geleneklerle Dünyaevine Girdiler

İBRAHİM ÖZTOSUN - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir düğün, yok olmaya yüz tutan asırlık geleneklere göre yapıldı.



Pazaryeri'nde hayatlarını birleştiren Oğuz Şahinoğlu ile Güler Dağlı çiftinin düğünleri, unutulan gelenekler yerine getirilerek gerçekleştirildi. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan 27 yaşındaki damat Oğuz Şahinoğlu, dedelerinin dönemindeki düğünlerde olduğu gibi davul zurna eşliğinde tıraş olduktan sonra, damatlığını tekbirler eşliğinde giydi.



Gelin arabası olarak kullandığı otobüsü süsleten Şahinoğlu, Bozüyük ilçesinde yaşayan gelini almaya otobüsle gitti. Baba evinden alınan gelin, arabadan indikten sonra damat Şahinoğlu'nun bir an önce çıkması için evinin bazı camları kırıldı. Arkadaşları tarafından kahvehaneye götürülen damada, zorla tatlı ve çikolata yedirildi.



"Geleneklere göre düğün yapmaktan mutluyum"



Şahinoğlu, AA muhabirine, unutulmaya yüz tutmuş geleneklere göre düğün yapmaktan mutluluk duyduğunu, gelin arabası olarak da otomobil yerine otobüs kullanmasının eşinde ayrı bir mutluluğa neden olduğunu söyledi.



"Her zaman büyüklerimin anlattıkları düğünleri merak ederdim. Sağ olsun babam isteğimi kırmadı. Eski geleneklerimizden davul, zurna eşliğinde damat tıraşı oldum, ardından tekbirlerle damatlık elbiselerimi giydim. Çok mutluyum." diyen Şahinoğlu, mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür etti.



Gelin Güler Dağlı da eski geleneklere göre düğün yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, gelin arabası olarak da otobüsü görünce çok şaşırdığını, güzel bir sürpriz yaşadığını ifade etti.



"Böyle düğünleri eş, dost ve arkadaşlarıma öneririm"



Damadın babası İbrahim Şahinoğlu ise ilçede yok olan kültürü yaşatmak adına oğlunun isteğini kırmadığını ifade ederek, "Uygulanmayan ve unutulmaya yüz tutan adetlerimizi yerine getirmekten çok mutluyum. Bundan sonra tavsiyem tüm eş, dost ve arkadaşlarımın düğünlerini bu şekilde yaparak, eski kültürlerimizi yaşatmalarıdır." diye konuştu.