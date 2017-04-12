Asırlık Dut Ağacının Gölgesinde Asırlık Cami

İki yıl öncesine kadar köy iken Yozgat Belediyesi tarafından mahalleye çevrilen Divanlı Mahallesinde bulunan 339 yıllık Mustafa Paşa Cami, asırlık dut ağacının gölgesinde cami halkına hizmet vermeye devam ediyor.



Yozgat'ın Divanlı Mahallesindeki Mustafa Paşa Cami, Yozgat'ın tarihi simgelerinden biri olan Çapanoğlu Büyük Cami yapılmadan 1 asır önce 1678 yılında yaptırıldı ve günümüze tarihi dokusunu korumaya devam ediyor.



Osmanlı Padişahı Sultan 4. Mehmet'in Silahtarı ve Kaptanı-ı Deryası Bozoklu Mustafa Paşa tarafından 1678 yılında yaptırılan Mustafa Paşa Cami, 339 yıldır tarihi görünümüyle birlikte vatandaşların ibadetine sunuluyor.



Sarı kesme taştan ve keresteden yapılan caminin avlusunda bulunan asırlık dut ağacı ise görenleri hayrete düşürüyor. Ağacın tarihi kesin olarak bilinmese de Tarihi Mustafa Paşa Camii'nin yapıldığı yıllarda cami inşaatında çalışan işçiler tarafından dikildiği tahmin ediliyor. 4 metre ene ve 5 metre yüksekliğe sahip olan dut ağacı her yıl meyve vermeye de devam ediyor.



Asırlık cami hakkında açıklamalarda bulunan cami imamı Yasin Yıldırım, "Camimiz Çapanoğlu caminden bir asır önce olduğu tarihlerde geçmektedir. Camimiz 1678 yılında Bozoklu Mustafa Paşa tarafından yapılmıştır. Osmanlı döneminde askere giden gençler bu ağaca çivi çakarlarmış döndüklerinde çivinin kaybolduğunu görürlermiş. Ne kadar askerlik yaptıklarını buradan tahmin ederlermiş. Ayrıca caminin avlusunda bu zamana kadar camide görev yapmış vefat eden imamlar yatıyor" şeklinde konuştu. - YOZGAT