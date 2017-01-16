Asırlık Deniz Fenerine Koruma İsteği

Bafra ilçesinde Fener Mahallesi sakinleri, mahallelerine adını veren 1880 yılında Fransızlar tarafından yaptırılan ve hala gemilere yol gösteren deniz fenerini denizin tehdit ettiğini belirterek önlem alınmasını istediler.



Mahalle sakinlerinden Murat Yıldız, AA muhabirine, mahallelerindeki asırlık deniz fenerinin denizin tehdidi altında olduğunu söyledi.



Daha önce fenerin kıyıya 300 metre uzaklıktayken, zamanla bu mesafenin 30 metreye düştüğünü belirten Yıldız, fırtınalı havalarda deniz suyunun fenere kadar ulaştığını anlattı.



Bir başka mahalle sakini Alaaddin Kara da tarihi deniz fenerinin korunması gerektiğini vurgulayarak, "Burada yaklaşık 140 yıldır gemilere yol gösteren deniz feneri yıllar geçtikçe neredeyse denizle aynı seviyeye geldi. Fırtınalarda deniz suyu fenerin ayaklarına kadar gelmekte bu durum hem köylüleri hem de deniz fenerini tehdit etmektedir. Böyle giderse, önlem alınmazsa asırlık fener büyük zarar görecek." diye konuştu.



Eski köy azası Ahmet Karagöz ise fenerle birlikte mahallenin de denizin tehdidi altında olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:



"Fener Mahallesi 150 hane 700 nüfusa sahip bir mahalledir. Deniz suları tehdidi altındayız. 2013 yılında yapılan set Fener köyü tarafını sıkıştırıyor ve su baskınlarına neden oluyor. Eğer yetkililer bir an önce acil önlem almazlarsa su baskınları artar ve sonuçlar çok kötü olabilir."