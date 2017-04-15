Asırlık Çınar' Cahit Kayra Bu Kez Roman Yazdı
'Asırlık çınar' Cahit Kayra, ekonomi, araştırma, siyaset, anı ve öykü-mizah kitaplarının ardından bu kez de "Adsız Gemi" isimli bir roman yazdı.
'Asırlık çınar' Cahit Kayra, ekonomi, araştırma, siyaset, anı ve öykü-mizah kitaplarının ardından bu kez de "Adsız Gemi" isimli bir roman yazdı.
Kaynak: Dunya.com
-
Binlerce kişinin ödemeleri bugün hesaba yatıyor!
-
Altın durdurulamıyor! Tarihi zirveyi gördü
-
İstanbul'a yeni metro hattı geliyor!
-
Trafik sigortasında önemli gelişme! İşlem yapmayana büyük ceza
-
Bakan sinyali verdi! KDV uygulamaları kaldırılacak
-
İşte İstanbul'un trafik sorununu çözecek çılgın proje!
-
Erdoğan elindeki anketlerin sonuçlarını açıkladı