Asırlık Çınar Ağaçlarına Kıydılar

Isparta'da Dere ve Yenice mahallelerinin yukarı bölümünde Bezirgan mevkiinde ağaçlık arazi üzerinde bulunan biri 400 yaşında olduğu tahmin edilen kestane ağaçları kesildi. Ağaçların kesilmesine tepki gösteren Isparta Turizm Derneği Başkanı Fevzi Özdemir, bölgede görülen kestane ağaçlarını son günlerde kesilmeye başladığını söyledi. Dere ve Yenice Mahallesi Bezirgan mevkiindeki biri 400 yıllık olduğu tahmin edilen 12 ağacın kesilmesine tepki gösteren Isparta Turizm Derneği Başkanı Fevzi Özdemir, buraya küçükken ergen yemek için geldikleri bahçeler olduğunu anlatarak, "Burası Isparta'nın oksijen deposu. Bu 300-400 yıllık hatta Ayazmana bölgesinde 2500 yıllık kestane ağaçlarımız var. Ağacın etrafında 5 kulaç attım. Boyunu siz hesap ettin, kesilmiş ağacın her dairesinde bir yaş oyduğunu öğrendik. Bu ağacın yaşının 300 olduğunu öğrendiğimizde gerçekten çok moralimizi bozuldu. Burada 12 ağacın kesildiğini öğrendik, Çoğu da gitmiş zaten, 3-4 ağacın burada kaldığını gördük. Götüremediler" dedi.



Tarım, Çevre ve Milli Parklar müdürlüklerine sorduklarında her birinin farklı söylemlerde bulunduğunu altını çizen Özdemir, "Özel mülk diyorlar. Özel mülk sahibi Tarım ve orman müdürlüklerinden izin aldığında kesebilirmiş. ya da kaçak kesince 170 TL cezası varmış. Biz burada kestane ağacından bahsetmiyoruz. Bu kesime verilecek cezadan da bahsetmiyoruz. Tarihi evin içindeki bir çeşmeye önem veriliyorsa bu bahçe kimin olursa olsun 400 yıllık anıt ağacın burada korunması gerektiğini söylüyoruz. Burada yetkililer vardı. Geldi incelediler. Kesenin kim olduğu belli değil. Belki bahçe sahiplerinin bile haberi yok. Yani burada bu ağaçlar niye kesiliyor. Bu kadar gözlerin kan mı bürümüş? Burada ağaçları keserek yapmak istedikleri nedir" diyerek tepkisini dile getirdi.



Kök bölümü normal bir insan boyundan fazla olan kesilmiş kestane ağacını gösteren Özdemir, "Şimdi bu ağaç 250-400 yıl yetişecek. Buzum dedelerimizden kalacak. Bundan koltuk, masa çıkacak, bilmem ne sanayinde kullanılacak diye bu ağacı kesmeye değer mi?" açıklamasında bulundu.



(Ferhat Kaya/İHA)