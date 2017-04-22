Asırlık Çeşme Yalağını Çaldılar

EERZURUM'un merkez Aziziye İlçesi'nde Kenan Önal'a ait ve dedelerinden kalma olan 100 kilo ağırlığındaki taştan oyma çeşme yalağı, 2 kişi tarafından çalındı. Çevrede çok sayıda kişi bulunmasına rağmen, yalakn içindeki molozları temizleyen iki kişi, daha sonra bunu sürükleyerek götürdü. Kenan Önal'ın şikayeti üzerine harekete geçen polis, güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan hırsızlıkla ilgili soruşturma başlatıldı.



Hırsızlık Dadaşkent semtindeki Saltuklu Mahallesi Emirşeyh Caddesi'nde geçen 12 Nisan günü saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, kahve işleten Kenan Önal'a ait olan ve dedelerinden kalma taş çeşmenin yanına gelen iki kişi yalağı inceledi. Çevredekilerin dikkatini çekmeyen bu kişiler incelemeyi tamamladıktan sonra yalaktaki molozlar çıkarıyor. Etrafta kimselerin olmadığı bir sırada yine aynı kişiler, tarihi yalağı sürükleyerek bahçe girişinden arka kapıya götürdü. Ana caddenin hareketli olması nedeniyle arka bahçeye götüren hırsızlar, daha sonra taş yalakla birlikte ortadan kayboldu.



Ertesi gün içerisinde toprak ve taşla dolu yalağın yerinde olmadığını gören 54 yaşındaki Kenan Önal, durumu hemen polise bildirdi. Çevrede bulunan kamera kayıtlarının incelenmesi ile birlikte taşın iki kişi tarafından götürüldüğü belirlendi. Taş yalağı Oltu'dan Erzurum'a getirdiğini anlatan Önal, dedesinin babasından kalan mirası kaybettiği için çok üzgün olduğunu bildirdi. Daha önceleri 50 bin lira verdiklerini ama satmadığını anlatan Kenan Önal, şunları söyledi:



"Dedemin babası bu taşı dedemize miras bırakmış. Eşim kabul etseydi, taş yalağı dördüncü kattaki evime çıkarırdım. Onun yanında 2 taş yalak daha vardı. Ama onlar en değerli olanını çaldılar. O gün de kızımın nikahı vardı. Telaştan göremedik. Geldiğimizde taş yalağın yerinde olmadığını gördük ve durumu polise bildirdik. Bu olayın sonuna kadar peşini bırakmayacağım. Gözümüz gibi baktığımız dede yadigarını hırsızlara kaptırmanın üzüntüsünü yaşıyoruz."



- Erzurum