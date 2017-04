Aşırıcıkla Mücadele Eden Pakistanlı Öğrenci ABD'ye Dönemedi

ABD'den burs alarak Chicago Üniversitesinde eğitim gören ve hayatını aşırıcılıkla mücadeleye adayan Pakistanlı öğrencinin ABD'ye dönme mücadelesi 4 aydır sürüyor.



Zia Şah, "Fulbright" bursuyla Chicago Üniversitesinde "İslam Çalışmaları" alanında eğitim gördüğünü, ailesini ziyaret etmek için Pakistan'a geldiğini, 4 Ocak'ta eğitimine devam etmek üzere ABD'ye dönüş yapmak için Karaçi Havaalanı'na gittiğini söyledi. Şah, havaalanı yetkililerinin "gizli bir e-posta" nedeniyle kendisinin ABD'ye girişinin yasaklandığını açıkladıklarını kaydetti.



ABD Başkanı Donald Trump'ın ocak sonunda çıkardığı, 7 Müslüman ülkeyi kapsayan seyahat yasağı kararnamesi tepki çekerken, Şah'ın ABD'ye girişinin engellenmesinin önceki ABD Başkanı Barack Obama dönemine denk gelmesi de dikkati çekti.



Birçok kez ABD'nin Karaçi Büyükelçiliğine gittiğini söyleyen Şah'a büyükelçilik yetkilileri yeni vize başvurusu yaptıklarını belirterek hiçbir açıklamada bulunmadı.



ABD'ye gitmeden önce ABD Uluslararası Kalkınma Ajansından (USAID) 2014 yılında aldığı fonla "Ravvish" adlı sosyal girişim kuruluşunu kuran Şah, burada genç öğrencilere dini hoşgörü, barış ve ilahiyat konularında ders veriyordu.



Şah, "Ravvish"deki görevine ilişkin, "Yaptığımız işle olumsuz ön yargıların üstesinden gelmek için insanlar arasında bağlantı kurmaya çalışıyorduk. Bu vasıtayla da Pakistan ve diğer ülkeler arasında, örneğin Hindistan ile barış inşa etmeye çalışıyorduk." değerlendirmesinde bulundu. Yaptığı iş sayesinde diğer din ve kültürleri daha iyi anlamaya başladığını kaydeden Şah, "Farklı insanlarla konuşurken daha hoşgörülü olmaya başladım." dedi.



İngiliz "The Independent" gazetesine röportaj veren Zia Şah, Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilimi ve Taliban tehdidi konusunda halk temelinde ne yapılabileceğini düşüncesiyle "Ravvish"i kurduğunu belirterek "Okullara gitmeye başladık. Hindistan, Japonya, ABD ve Almanya'dan farklı öğrencilerle bağlantı kurduk. İnsanların farklı inançlara sahip olmasının normal bir durum olduğunu anlatmak için kişisel bağlantılar çok önemli." diye konuştu.



Dünya Bankasının da müfredatını incelediği Ravvish'in iki yıl içinde binden fazla öğrenciye eğitim sağladığı bildirildi.



Şah, sosyal girişim kuruluşunu daha da geliştirmek için 2015'te "Fullbright" bursuna başvurduğunu ve kabul edildiğini öğrendiğini ifade etti.



"Rüyam gerçekleşmişti. Hayranlıkla takip ettiğim insanlar artık hocalarım olacaktı." diyen Şah, seyahat yasağının sadece kendisi ve ailesini değil aynı zamanda Chicago'daki hocaları ve sınıf arkadaşlarını da çok şaşırttığını, sosyal medyada "Zia'yaAdalet" isimli bir kampanya başlattıklarını dile getirdi.



Şah'nın üniversitedeki hocası Yusuf Casewit, "Zia Şah adeta bir mücevher. Onun sınıfıma katkı sağlayacağını düşünüyordum. Dini barışı teşvik eden bir eğitim müfredatı düzenleyen birinin ABD'ye girişinin yasaklanması çok şaşırtıcı." değerlendirmesinde bulundu.



ABD'den Pakistan'a yolculuk yaparken ABD gümrüğünde de durdurulduğunu kaydeden Şah, "Hiçbir neden olmadan insanların alıkoyulduğunu birçok kez duymuştuk. Böyle şeylerin sadece filmlerde olduğunu düşünürdüm." dedi.



"Herkes ülkesinin güvenli olmasını ister ve her ülkenin vatandaşlarının güvenini sağlama hakkı bulunmaktadır." diyen Şah, ABD sınır ve gümrük yetkililerinin yasak koymadan önce araştırmalarını iyi yapmaları gerektiğini vurguladı. Şah, "Yasakladıkları insanları biraz daha iyi tanımaları gerektiğini düşünüyorum. Beni hiç tanımıyorlar. Eğer biraz tanısalardı muhtemelen durdurmazlardı." ifadesini kullandı.



ABD'de eğitim gören arkadaşlarını, eğitimlerini tamamlamadan ülkelerini ziyaret etmemeleri konusunda uyardığını belirten Şah, "Fullbright" programı ve Chicago Üniversitesinin çok yardımcı olduğunu ve vizesi çıkar çıkmaz eğitimine devam etme imkanı bulunduğunu söyledi.



Üniversite yetkililerinin Pakistan'daki Amerikalı yetkililerle irtibata geçtiğini de kaydeden Şah, "Bu benim kariyerim, tüm hayatım buna dayanıyor. Ortada rastgele bir belge var ve kimse durumu incelemek için girişimde bulunmuyor. Belirsizlik içinde, amaçsız ve güçsüz bir şekilde bekliyorum." diye konuştu.



Ailesinin yanında kalan ve dönmeyi beklerken eğitim imkanı olmayan Pakistanlı çocuklara yardım sağlayan Şah, "Her gün Chicago'da uyandığımı hayal ediyorum ve birinin bana 'bu kötü bir rüyaydı' demesini bekliyorum." dedi.