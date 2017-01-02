Aşırı Yağış Yaşlı Çiftin Evini Yıktı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan yaşlı çiftin evi aşırı yağıştan dolayı yıkıldı.



İslahiye Afralı Mahallesi'nde ikamet eden Leyla (63) -Kemal Taşkıran (73) çiftinin evleri aşırı yağışa dayanamadı. Taşkıran çiftinin evi aşırı yağış nedeniyle yıkıldı. Bunun üzerine komşularına sığınan Taşkıran çifti yetkililerden yardım istedi.



Kemal Taşkıran 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı sırasında evlerini yaptıklarını belirterek, "Bir gece evin başka bir odasında televizyon izlerken bir gürültü duyduk. Sesin geldiği yöne gittiğimizde odanın yıkıldığını gördüm. Her taraf toz duman içerisindeydi. Korktuk ve komşulara sığındık. Kış günü çok zor durumdayız. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Sesimizi duysunlar. Gaziantep Valimizden, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den İslahiye Kaymakamı ve İslahiye Belediye Başkanından yardım bekliyoruz" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP