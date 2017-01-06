Aşırı Yağış Köprüde Hasara Neden Oldu

Susurluk ilçesinde, 9 mahalleyi merkeze bağlayan köprü, aşırı yağışlardan dolayı hasar görmesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.



Alınan bilgiye göre, Duman, Kurcaoluk, Kiraz, Eminpınar, Reşadiye, Paşaköy, Kulat, Alibey ve Ömerköy mahallelerini Susurluk'un merkezine bağlayan, Hatat ve Epçil deresinin birleştiğini noktaya kurulu Reşadiye Köprüsü'nde aşırı yağıştan dolayı esneme oldu. Yarım metrelik esnemenin tehlike oluşturması nedeniyle köprü araç ve yaya trafiğine kapatıldı.



Köprünün kapanması nedeniyle 9 mahalleye ulaşımın, geçici olarak Ne Mutlu Türküm Göleti tarafındaki köprüden sağlanacağı öğrenildi.