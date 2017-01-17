Galatasaray'da Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Tuzlaspor maçında kırmızı kart gördükten sonra kadro dışı bırakılan ancak sonrasında affedilen Yasin Öztekin, takımını ve arkadaşlarını kasıtlı olarak zor durumda bırakmak istemediğini ancak aşırı tepki verdiğini kabul ettiğini belirtti.



Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde açıklaması yer alan Yasin Öztekin, "Türkiye Kupası'nda oynadığımız son maçta gösterdiğim reaksiyonu karşılaşmanın ardından izleme fırsatı bulabildim. O ana kadarki bölümde istediğim bireysel yeterliliği gösterememiş ve takım halinde galibiyet için gerekli performansı sergileyememiş olmaktan ötürü aşırı tepki verdiğimi kabul ediyorum ancak düzeltilmesi gerektiğini düşündüğüm bir yanlış anlamayı ortadan kaldırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.



Galatasaray'a büyük emek ve fedakarlıklar sonucunda ulaşabildiğini aktaran sarı-kırmızılı futbolcu, açıklamasında şunları kaydetti:



"Türkiye Kupası'ndaki maçın ardından birçok farklı mecrada çıkan, 'her gol sonrasında maaşıma zam istediğim' ve 'sezon boyunca gösterdiğim iddia edilen disiplinsiz hareketlerden dolayı kadro dışı kaldığım' şeklindeki haberler kesinlikle doğru değildir. Galatasaray'da olduğum sürece, yalnızca takımıma katkı vermek için çaba gösterdim. Bazen aşırı hırs ve istekten ötürü hoş sayılmayacak görüntüler ortaya çıkmış olabilir fakat hiçbir zaman takımımı ve arkadaşlarımı sahada kasıtlı olarak zor durumda bırakmak istemedim. Bu tip spekülasyon üzerine kurulan haberlere gelecekte de itibar göstermemenizi önemle rica ederim. Biz bir takımız ve ben de bundan sonra daha önce olduğu gibi her dakikanın hakkını vermek adına elimden geleni yapacağım."