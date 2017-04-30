Aşırı Solcu Melenchon'dan Le Pen'e Oy Verilmemesi Çağrısı

Fransa'da 23 Nisan'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda elenen aşırı solun adayı Jean-Luc Melenchon, ikinci tur için aşırı sağcı Marine Le Pen'e karşı oy kullanılması çağrısında bulundu.



Daha önce seçmenlerine herhangi bir öneride bulunmayacağını bildiren Melenchon, TF1 televizyon kanalına yaptığı açıklamada, ikinci turda Le Pen'e oy vermenin "çok kötü bir hata" olacağını kaydetti.



Pozisyonunda bir belirsizlik olduğu eleştirilerini reddeden Melenchon, "Ulusal Cephe'ye oy vermeyeceğim. Ulusal Cephe'yle mücadele ettim." dedi.



Melenchon, cumhurbaşkanı seçiminin birinci turunun ardından sosyal medya hesabından görüntülü mesaj ile yaptığı açıklamada, "Gidip oyumu kullanacağım. Hangi adaya oy vereceğimi söylemiyorum fakat kime oy vereceğimi bilmek için kahin olmak gerekmez." şeklinde konuşmuş, bu da Melenchon'un aşırı sağcı Ulusal Cephe'ye karşı net bir tavır almadığı eleştirilerini beraberinde getirmişti.



Aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen de Melenchon'un taraftarlarına hitaben yayımladığı mesajda Emmanuel Macron'a karşı cephe oluşturma çağrısı yapmıştı.



23 Nisan'daki seçimin ilk turunda Melenchon oyların yüzde 19,58'ini alarak ikinci tura çıkamamıştı. Oyların yüzde 24,01'ini alan Emmanuel Macron ve yüzde 21,30'unu alan Le Pen ikinci turda yarışmaya hak kazanmıştı.



Le Pen ve Macron arasında 7 Mayıs'ta yapılacak seçimin ikinci turunda en çok oyu alan aday, Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı olacak.