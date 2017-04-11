Aşırı Soğuklar Arıları Telef Etti

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bahar mevsiminin gelmesiyle kışlatmadan çıkartılan çok sayıda arının aşırı soğuk hava nedeniyle telef olduğu belirtildi.



Bölgede kış mevsiminde etkili olan ve ilkbahar mevsiminin gelmesine rağmen zaman zaman etkisini sürdüren kar yağışı ile aşırı soğuk hava, arıcıları olumsuz etkiledi.



Kars'ın Selim ilçesine bağlı Karahamza köyünde arılarını kışlatmadan çıkaran Hikmet Yılmaz'ın 30 kovan arısı telef oldu.



Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl kış mevsiminin ağır geçtiğini, hava sıcaklığının sıfırın altında 40 dereceye kadar düştüğünü belirterek, aşırı soğukların kışlatılan arıları olumsuz etkilediğini söyledi.



Bahar mevsiminin gelmesiyle arıları dışarı çıkardıklarını anlatan Yılmaz, şunları belirtti:



"5 aydır arıları içeride kışlattık. Biz arıları batı bölgelerine götürmüyoruz, bulunduğumuz yerde kendi imkanlarımızla kışlatıyoruz. Bu sene kış çok soğuk geçti. Kışın etkisinden dolayı kovanlarımızda küflenme ve rutubet olmuş, bal çerçevelerinde arıların balı var, kek dediğimiz yiyeceği var fakat arılar, soğuktan dolayı hareketsiz kalarak ölmüş.1985 yılından beri arıcılıkla uğraşıyorum daha önceleri de arılarımız ölmüştü ancak 2014 yılı ile bu sene çok fazla arı telef oldu."



Bölgedeki diğer arıcıların da benzer durumla karşılaştığını anlatan Yılmaz, telef olan arıların yerlerine yeni takviye arı ve kovan yaparak işlerine devam edeceklerini sözlerine ekledi.